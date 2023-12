Gjendet i vdekur Lee Sun-kyun, aktori i filmit "Parasite"

Aktori koreano-jugor, Lee Sun-kyun, i njohur për rolin e tij në filmin “Parasite” - film i shpërblyer me çmimin Oscar - është gjetur i vdekur në një makinë në Seul, të mërkurën, thanë autoritetet.

Ai është gjetur pas disa javësh hetimi intensiv nga policia si i dyshuar për përdorim të drogës.

Sipas policisë dhe ekipit të urgjencës, Lee është gjetur në një gjendje pa ndjenja në makinën e parkuar në një rrugë në veri të Seulit. Oficerët e urgjencës më vonë konfirmuan se ai kishte vdekur, sipas stacionit të policisë Seongbuk të Seulit.

Policia tha se ishte në kërkim të aktorit 48-vjeçar, pasi mori një raport se ai ishte zhdukur.

Policia refuzoi të jepte detaje të mëtejshme, përfshirë atë nëse Lee kishte vrarë veten. Por, mediat koreano-jugore thanë se familja e aktorit Lee më herët, të mërkurën, raportoi në polici se ai u largua nga shtëpia pasi kishte lënë një mesazh të ngjashëm me një shënim për vetëvrasje.

Sipas policisë, trupi i Lee u transportua më vonë në një spital në Seul.

Lee luajti në filmin "Parasite" - fitues i çmimit Oscar për filmin më të mirë dhe i shpërblyer edhe në tri kategori të tjera në vitin 2020.

Ky ishte filmi i parë parë koreano-jugor dhe jo në gjuhën angleze që fitoi një Oscar në atë kohë. Në film, Lee luante kreun e një familjeje të pasur.

Ai u nominua për aktorin më të mirë në “International Emmy Awards” për interpretimin e tij në trilerin fantastiko-shkencor “Dr. Brain” edhe vitin e kaluar.

Edhe para "Parasite", Lee për një kohë të gjatë ishte një aktor i njohur në Korenë e Jugut.

Ai u bë i njohur për rolin e tij në një serial dramatik televiziv të suksesshëm, "Coffee Prince (2007)" dhe fitoi popullaritet me dramën mjekësore "Behind The White Tower (2007), "Makarona (2010)" dhe "Myster (2018)”.

Lee iu nënshtrua hetimeve policore për akuzat se ai përdorte drogë të paligjshme. Ai ngriti një padi kundër dy personave duke pretenduar se ata e shantazhuan atë. Lee këmbënguli se ai ishte mashtruar për të marrë drogën dhe, sipas tij, ai nuk e dinte se çfarë po merrte.

Prej kohësh, Koreja e Jugut ka pasur shkallën më të lartë të vetëvrasjeve në mesin e vendeve të zhvilluara.

Për shumë nga vetëvrasjet e të famshmëve, ekspertët kanë fajësuar komentet abuzive në internet dhe ngacmimet e rënda kibernetike.