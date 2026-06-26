Irani paralajmëron se kalimi nëpër Hormuz kërkon koordinim me Teheranin

Zëvendësministri i Jashtëm iranian, Kazem Gharibabadi, paralajmëroi se kalimi i sigurt nëpër Ngushticën e Hormuzit nuk mund të garantohet pa koordinim me Teheranin, teksa tensionet vazhdojnë të jenë të larta mbi kontrollin e një prej rrugëve më të rëndësishme të transportit ujor në botë.
“Kalimi i sigurt nëpër Ngushticën e Hormuzit nuk mund të garantohet në bazë të marrëveshjeve me dykuptimësi, rrugëve paralele apo vendimmarrjes që anashkalon konsideratat e Iranit si shtet bregdetar”, shkroi Gharibabadi në platformën X më 26 qershor.
Ai shtoi se “çdo kornizë e besueshme duhet të bazohet në koordinimin me Iranin dhe në dispozitat e nenit 5 të Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit”, duke paralajmëruar se, në të kundërt, “rruga e caktuar paralele do të pezullohet”.
SHBA-ja dhe Irani kanë arritur një marrëveshje kornizë më 17 qershor. Në nenin 5 të tij bëhet thirrje që Irani dhe Omani të diskutojnë për administrimin në të ardhmen dhe shërbimet detare në Ngushticën e Hormuzit, në koordinim me shtetet e tjera të Gjirit Persik.
Teherani pretendon se kjo kërkon koordinim me Iranin para se të paraqiten marrëveshje alternative për kalimet e dërgesave.
Komentet e Gharibabadit erdhën pasi Omani njoftoi më 24 qershor për krijimin e një rruge të përkohshme detare përmes Ngushticës së Hormuzit, në koordinim me Organizatën Ndërkombëtare Detare (IMO), agjencinë detare të Kombeve të Bashkuara.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit tha më 25 qershor se kalimi i sigurt do të ishte i mundur vetëm përmes rrugëve që miratohen nga Teherani.
Irani praktikisht e kishte mbyllur krejtësisht Ngushticën e Hormuzit pas nisjes së sulmeve amerikane dhe izraelite ndaj Republikës Islamike më 28 shkurt. Nëpër këtë rrugë kalon përafërsisht një e pesta e furnizimit global me naftë.