Putin pranon “mungesa të caktuara” të energjisë pas sulmeve të Ukrainës
Putin pranon “mungesa të caktuara” të energjisë pas sulmeve të Ukrainës
Presidenti rus, Vladimir Putin, pranoi se Rusia po përballet me mungesa të energjisë, duke konfirmuar një problem për të cilin ekspertët, zyrtarët rajonalë dhe qytetarët kanë paralajmëruar prej kohësh.
“Ju e dini mirë se problemet për shoferët dhe bizneset vazhdojnë. Fatkeqësisht, ende ka radhë në pikat e furnizimit me karburante”, tha ai.
“Duhet ta zvogëlojmë në minimum ndikimin e sulmeve terroriste ndaj objektivave tona civile dhe infrastrukturës”, shtoi presidenti rus, duke iu referuar, mësa duket, sulmeve me dronë të Ukrainës ndaj infrastrukturës energjetike brenda territorit rus.
Këto sulme kanë goditur terminale nafte, rafineri dhe tubacione.
Së paku 17 rajone në Rusi kanë vendosur kufizime të detyrueshme për shitjen e benzinës dhe naftës, ndërsa dhjetëra të tjera kanë raportuar mungesa të karburanteve ose kufizime të vendosura nga kompanitë private të furnizimit.
Putin kërkoi që të merren masa për të siguruar furnizim të mjaftueshëm me karburante për fermerët.
“Po shqyrtojmë vendosjen e një ndalimi të plotë të eksportit të naftës”, tha ai.
Sipas Putinit, Rusia po përdor aktualisht rezervat e saj të benzinës për të përballuar mungesat.
Ai theksoi se prodhimi i karburanteve në korrik pritet të jetë më i lartë se në qershor, me synimin për të lehtësuar situatën, dhe shtoi se një grup i posaçëm pune për furnizimin me karburante, po punon pa ndërprerje për ta menaxhuar situatën.
“Duhet të bëjmë gjithçka që furnizimi sezonal me karburante për ndërmarrjet bujqësore të zhvillohet sipas planit, sepse prej tij varet korrja”, tha ai.
Teksa Moska digjet, kriza me karburantet në Rusi përhapet
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Vetëm disa orë para fjalimit të Putinit, një sulm ukrainas me dron vrau një person dhe shkaktoi zjarr në një rafineri në rajonin jugor rus të Krasnodarit, njoftoi në Telegram guvernatori rajonal, Veniamin Kondratjev.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, tha se sulmi ishte pjesë e “operacioneve që dobësojnë aftësinë e Rusisë për ta vazhduar këtë luftë”.
“U godit rafineria e naftës në Slavjansk, në rajonin e Krasnodarit, rreth 300 kilometra larg vijës së frontit. Ne goditëm gjithashtu edhe një rafineri në rajonin e Jaroslavlit, rreth 700 kilometra nga kufiri ynë”, shkroi Zelensky në rrjetin X.
Putin pranon “mungesa të caktuara” të energjisë pas sulmeve të Ukrainës