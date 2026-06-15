Manastirin ikonik të Kievit e përfshin zjarri gjatë sulmeve vdekjeprurëse të Rusisë në Ukrainë

Rusia e ka goditur kompleksin e mbrojtur nga UNESCO-ja, Kyiv-Pechersk Lavra, manastirin më të rëndësishëm ortodoks të Ukrainës, gjatë një sulmi shumë të madh me raketa dhe dronë gjatë natës, duke i vrarë të paktën nëntë njerëz në mbarë Ukrainën.
Sulmet ndodhën vetëm disa orë pasi presidenti amerikan, Donald Trump, zhvilloi një bisedë telefonike me liderin rus, Vladimir Putin, dhe theksoi se dëshironte të ndihmonte për t’i dhënë fund luftës.
Si pasojë e sulmeve, një pjesë e kompleksit historik të manastirit u përfshirë nga zjarri, si dhe u plagosën të paktën 13 njerëz në vendngjarje. Autoritetet raportuan dëme të mëdha në gjithë Kievin si rrjedhojë e një prej sulmeve ajrore ruse më të mëdha që nga fillimi i luftës.
Sipas Forcave Ajrore të Ukrainës, Rusia lëshoi gjatë natës një breshëri prej 70 raketash dhe 611 dronësh kundër Ukrainës, duke synuar kryesisht kryeqytetin Kiev. Edhe qytetet Dnipro dhe Harkiv u goditën.
Ministri i Brendshëm i Ukrainës, Ihor Klymenko, tha se sulmet ruse vranë pesë punonjës të ekipeve të shpëtimit dhe plagosën të paktën pesë të tjerë në Harkiv, qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, i cili ndodhet në verilindje të vendit.
“Në Harkiv, pesë shpëtimtarë të Shërbimit Shtetëror të Emergjencave u vranë ndërsa po luftonin zjarret e shkaktuara nga sulmet e përsëritura ruse. Të paktën pesë të tjerë u plagosën”, shkroi Klymenko në Telegram.
Autoritetet thanë gjithashtu se gjashtë njerëz, përfshirë një foshnjë, u plagosën nga një zjarr në Muzeun e Artit të Harkivit si pasojë e një sulmi ajror rus.
“Një zjarr i lokalizuar ka shpërthyer në ndërtesën e muzeut të artit, duke përfshirë një sipërfaqe prej 1.200 metrash katrorë. Po punohet për shuarjen përfundimtare të tij”, njoftuan autoritetet e shërbimit të emergjencave të Ukrainës.
“Sulm brutal” ndaj trashëgimisë kulturore
Ndër ndërtesat e goditura në Kiev ishte edhe katedralja kryesore e kompleksit historik Kyiv-Pechersk Lavra, (Manastiri i Shpellave), një zonë e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, ku zjarrfikësit vazhduan të luftonin zjarrin në orët e para të së hënës.
“Një sulm brutal ndaj popullit tonë dhe trashëgimisë sonë. Kjo është fytyra e vërtetë e vlerave ortodokse të Rusisë”, shkroi kryeministrja ukrainase, Yulia Svyrydenko, në platformën X.
Më shumë se një duzinë automjetesh zjarrfikëse u panë pranë manastirit gjatë mëngjesit, ndërsa zjarrfikësit punonin për të shuar zjarrin si nga brenda ndërtesës, ashtu edhe nga platformat e jashtme, raportoi një gazetar i AFP-së në vendngjarje.
Ministri i Jashtëm ukrainas, Andriy Sybiha, dënoi sulmin rus ndaj manastirit më të rëndësishëm ortodoks të Ukrainës, duke e cilësuar atë si “barbarizëm shtetëror”.
Kryetari i bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, tha se sulmi “masiv” gjatë natës shkaktoi dëme dhe zjarre pothuajse në të gjitha qarqet e kryeqytetit. Autoritetet njoftuan se katër njerëz u vranë dhe të paktën 25 të tjerë u plagosën, përfshirë fëmijë.
Shërbimi Shtetëror i Emergjencave raportoi gjithashtu se pas sulmit shpërtheu zjarr në Kompleksin Kombëtar të Muzeut të Artit dhe Kulturës “Mystetskiy Arsenal” në Kiev, institucioni kryesor kulturor i Ukrainës, duke përfshirë një sipërfaqe prej rreth 1.000 metrash katrorë.
Rusia goditi gjithashtu Studiot Kombëtare të Filmit “Dovzhenko”, një nga studiot më të vjetra të filmit në Ukrainë, e themeluar në vitin 1927 në Kiev, njoftoi ministrja e Kulturës, Tetyana Berezhna, në Facebook.
Ukraina kundërpërgjigjet
Ndërkohë, Kievi ka vazhduar sulmet e tij të shpeshtuara së fundmi kundër shënjestrave industriale dhe infrastrukturës energjetike të Rusisë, në përpjekje për t’ia ndalur Kremlinit burimet financiare që po i përdor për ta financuar luftën kundër Ukrainës.
Guvernatori rajonal Dmitry Milyayev njoftoi në Telegram se tre njerëz u vranë dhe tre të tjerë u plagosën në një sulm ukrainas me dronë ndaj qytetit rus Tula, rreth 200 kilometra në jug të Moskës.
Nuk është e qartë se cilat objekte ishin goditur, por rajoni i Tulës strehon disa nga objektet më të mëdha industriale të Rusisë dhe ka qenë shpesh shënjestër e sulmeve ukrainase që prej fillimit të pushtimit të plotë të Ukrainës në shkurt 2022.
Gjithashtu, në orët e para të së hënës, autoritetet e instaluara nga Kremlini në zonat e pushtuara të rajonit ukrainas të Hersonit deklaruan se sulmet ukrainase kishin dëmtuar dy ura dhe se qarkullimi ishte pezulluar.
Nuk pati shumë hollësi rreth kësaj, ndërsa raportimet nuk mund të verifikoheshin në mënyrë të pavarur.
Trump bisedon veçmas me Putinin dhe Zelenskyn
Këto luftime u zhvilluan derisa Trumpi i tha Putinit gjatë një telefonate të dielën vonë se përfundimi i konfliktit në Ukrainë është jetik dhe se ai është i gatshëm të ndihmojë në arritjen e paqes, sipas këshilltarit të Kremlinit për politikën e jashtme, Yuri Ushakov.
“Sa i përket konfliktit ukrainas, Donald Trump theksoi sërish se ndërprerja e luftimeve është thelbësore”, u tha Ushakov gazetarëve duke dhënë hollësi nga telefonata 55-minutëshe.
Trump zhvilloi gjithashtu një bisedë me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky, i cili tha se të dy diskutuan përpjekjet për t’i dhënë fund luftës para samitit të Grupit të Shtatë vendeve më të industrializuara (G7), që fillon të hënën në Francë.
Zelensky shkroi në Telegram se i kishte uruar Trumpit ditëlindjen e 80-të dhe e kishte falënderuar për ndihmën që Uashingtoni i ka ofruar Ukrainës gjatë konfliktit.
“I urova presidentit Trump çdo sukses, para së gjithash në përpjekjet e tij për t’i dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës”, tha Zelensky.