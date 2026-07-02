Katër të plagosur pas të shtënave në Podujevë

Katër persona janë plagosur në Podujevë pas të shtënave me armë zjarri, thanë nga Policia e Kosovës. Autoritetet shëndetësore thanë se ata kanë plagë të rënda, por shtuan se gjendja e tyre është stabile.
Zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Enis Pllana, i tha Radios Evropa e Lirë se të plagosurit janë dërguar për tretman mjekësor.
Të shtënat u raportuan në orën 13:30 të së enjtes.
“Policia ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe nga informacionet e para dyshohet se katër persona janë plagosur dhe të njëjtit janë dërguar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës për trajtimin e nevojshëm mjekësor”, tha ai.
Drejtori i Klinikës së Emergjencës në QKUK, Naser Syla, gjendja e tyre "është stabile për momentin".
Syla i tha Radios Evropa e Lirë se aktualisht të plagosurit po iu nënshtrohen kontrolleve të nevojshme mjekësore.
Policia shtoi se po ndërmerre veprime hetimore për të sqaruar rrethanat e kësaj ngjarjeje.
Në Kosovë llogaritet se në duart e qytetarëve janë mijëra armë zjarri pa leje.
Ekspertët kanë argumentuar se është i nevojshëm konfiskimi i tyre me qëllim që të ulet numri i incidenteve të armatosura.