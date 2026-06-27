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Ukraina godet fabrikën e armatimit në Rusi, teksa Moska lëshon një breshëri dronësh

Pasojat e një sulmi rus në rajonin Sumi të Ukrainës, natën e 26-27 qershorit.
Pasojat e një sulmi rus në rajonin Sumi të Ukrainës, natën e 26-27 qershorit.

Ukraina njoftoi të shtunën se e ka kryer një sulm me rreze të gjatë veprimi gjatë natës ndaj një ndërtese ushtarako-industriale në Volgograd të Rusisë, ndërkohë që Moska e lëshoi një breshëri dronësh mbi Ukrainë në një tjetër natë sulmesh ndërkufitare.

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, tha se raketat ukrainase FP-5 “Flamingo” goditën uzinën Titan-Barrikady.

“Çdo objekt mbrojtës rus që punon për luftën kundër Ukrainës është një shënjestër e ligjshme për sulmet tona me rreze të gjatë veprimi”, shkroi Zelensky në një postim në Telegram të shtunën.

Ai tha se raketat “goditën me sukses ndërmarrjen Titan-Barrikady në Volgograd”, duke e përshkruar atë si “një kompleks të madh industrial ku armiku prodhon sisteme artilerie dhe pajisje ushtarake të specializuara, përfshirë elementë për raketahedhësit që përdoren për t’i goditur njerëzit tanë”.

“Një goditje u pasua nga zjarri në territorin e uzinës”, shtoi ai, duke falënderuar Forcat Mbrojtëse të Ukrainës “për saktësinë e tyre”.

Ndërtesa Titan-Barrikady, në qarkun Krasnoktiabrski të Volgogradit, lidhet me prodhimin e sistemeve të artilerisë, pajisjeve të specializuara ushtarake dhe komponentëve për sistemet e raketahedhësve.

Video të shpërndara online tregonin shpërthime dhe tym që ngrihej mbi uzinë pas sulmit të raportuar.

Guvernatori i Volgogradit, Andrey Bocharov, konfirmoi se predha ukrainase “me shpejtësi të lartë” kishin goditur qytetin dhe kishin dëmtuar objektet e prodhimit në një ndërmarrje në qarkun e Krasnoktiabrskit.

Ai tha se 10 njerëz u plagosën. Bocharov nuk e identifikoi objektin, por Titan-Barrikady ndodhet në atë qark.

Sulmi me dronë rusë

Sulmi ndodhi ndërsa Rusia kreu një tjetër sulm të madh me dronë ndaj Ukrainës gjatë natës së 26–27 qershorit. Forcat Ajrore të Ukrainës thanë se forcat ruse përdorën 129 dronë, përfshirë dronë sulmues të tipit Shahed, dronë Gerbera dhe Italmas, si dhe dronë mashtrues Parodiya.

Dronët u lëshuan nga disa drejtime, përfshirë Kursk, Briansk, Millerovo, Oriol dhe Primorsko-Akhtarsk në Rusi, si dhe nga Krimea e pushtuar dhe Donjecku i pushtuar.

Ukraina tha se mbrojtja e saj ajrore rrëzoi 113 dronë në veri, jug dhe lindje të vendit. Zyrtarët thanë se 13 dronë goditës arritën caqet e tyre në shtatë lokacione, ndërsa mbetjet e dronëve të rrëzuar ranë në tre vende të tjera.

Në rajonin verilindor të Sumit, autoritetet lokale thanë të shtunën se një person u vra dhe 14 të tjerë u plagosën gjatë më shumë se 60 sulmeve ruse në 24 orët e fundit. Zyrtarët raportuan dëme në shtëpi, automjete dhe infrastrukturë civile në këtë rajon kufitar.

Tym dhe barriera: Pajisje mbrojtëse kundër dronëve në Urën e Krimesë

Kjo fotografi nga arkivi, e shkrepur nga një vend që ka fushëpamje mbi qytetin e Kërçit, shfaq Urën e Krimesë (që njihet edhe si Ura e Kërçit), ashtu dukej në dhjetor të vitit 2019.
1/10 Kjo fotografi nga arkivi, e shkrepur nga një vend që ka fushëpamje mbi qytetin e Kërçit, shfaq Urën e Krimesë (që njihet edhe si Ura e Kërçit), ashtu dukej në dhjetor të vitit 2019.
Që nga viti 2023, Moska ka ndërtuar fortifikime masive përreth Urës së Krimesë, që e lidhë gadishullin e pushtuar ukrainas me territorin e Rusisë. Autoritetet ruse po ashtu raportohet se po e shqyrtojnë mundësinë e ndërtimit të një tuneli nënujor.
Sot ura, që shihet si një cak i luftës për Kievin, është e rrethuar me barriera të shumta mbrojtëse kundër dronëve detarë. Ura po ashtu është e pajisur me pajisje që duket se synojnë pengimin e kërcënimeve ajrore.
2/10 Sot ura, që shihet si një cak i luftës për Kievin, është e rrethuar me barriera të shumta mbrojtëse kundër dronëve detarë. Ura po ashtu është e pajisur me pajisje që duket se synojnë pengimin e kërcënimeve ajrore.
Që nga viti 2023, Moska ka ndërtuar fortifikime masive përreth Urës së Krimesë, që e lidhë gadishullin e pushtuar ukrainas me territorin e Rusisë. Autoritetet ruse po ashtu raportohet se po e shqyrtojnë mundësinë e ndërtimit të një tuneli nënujor.
Masat antidronë të vendosura në urë janë kapur nga imazhet satelitore më 22 qershor, teksa sulmet ukrainase me dronë goditën ndërtesa aty pranë në Krime.<br></br>Ky imazh satelitor shfaq disa perde tymi duke u vendosur në disa pika të urës po atë ditë, si dhe një varg maunash (në mes të fotografisë) të pozicionuara përballë hapësirës ku zhvillohet lundrimi.
3/10 Masat antidronë të vendosura në urë janë kapur nga imazhet satelitore më 22 qershor, teksa sulmet ukrainase me dronë goditën ndërtesa aty pranë në Krime.

Ky imazh satelitor shfaq disa perde tymi duke u vendosur në disa pika të urës po atë ditë, si dhe një varg maunash (në mes të fotografisë) të pozicionuara përballë hapësirës ku zhvillohet lundrimi.
Që nga viti 2023, Moska ka ndërtuar fortifikime masive përreth Urës së Krimesë, që e lidhë gadishullin e pushtuar ukrainas me territorin e Rusisë. Autoritetet ruse po ashtu raportohet se po e shqyrtojnë mundësinë e ndërtimit të një tuneli nënujor.
Maunat duket se janë vendosur aty për t’i kanalizuar anijet që afrohen nga Deti i Zi drejt kalimt të ngushtë, i cili mund të monitorohet nga anijet detare patrulluese.
4/10 Maunat duket se janë vendosur aty për t’i kanalizuar anijet që afrohen nga Deti i Zi drejt kalimt të ngushtë, i cili mund të monitorohet nga anijet detare patrulluese.
Që nga viti 2023, Moska ka ndërtuar fortifikime masive përreth Urës së Krimesë, që e lidhë gadishullin e pushtuar ukrainas me territorin e Rusisë. Autoritetet ruse po ashtu raportohet se po e shqyrtojnë mundësinë e ndërtimit të një tuneli nënujor.
Kjo fotografi e shtatorit të vitit 2024 tregon punimet për vendosjen e barrierave në ujë, në pjesët anësore të urës.<br></br>Puna për fortifikimin e urës nisi pas sulmit të korrikut të vitit 2023 ndaj urës, kur u përdorën dronë detarë. Gjatë atij sulmi u vra një çift që po udhëtonte me vajzën e tyre dhe ura pësoi dëme.
5/10 Kjo fotografi e shtatorit të vitit 2024 tregon punimet për vendosjen e barrierave në ujë, në pjesët anësore të urës.

Puna për fortifikimin e urës nisi pas sulmit të korrikut të vitit 2023 ndaj urës, kur u përdorën dronë detarë. Gjatë atij sulmi u vra një çift që po udhëtonte me vajzën e tyre dhe ura pësoi dëme.
Që nga viti 2023, Moska ka ndërtuar fortifikime masive përreth Urës së Krimesë, që e lidhë gadishullin e pushtuar ukrainas me territorin e Rusisë. Autoritetet ruse po ashtu raportohet se po e shqyrtojnë mundësinë e ndërtimit të një tuneli nënujor.
Ky imazh satelitor i 22 qershorit tregon aktivizimin e perdeve të tymit në urë, pas sulmeve me dronë të kryera nga Ukraina në ndërtesat në afërsi të urës.<br></br>Ukraina e ka shënjestruar disa herë urën që nga tetori i vitit 2022, përfshirë dhe me eksplozivë nënujorë.
6/10 Ky imazh satelitor i 22 qershorit tregon aktivizimin e perdeve të tymit në urë, pas sulmeve me dronë të kryera nga Ukraina në ndërtesat në afërsi të urës.

Ukraina e ka shënjestruar disa herë urën që nga tetori i vitit 2022, përfshirë dhe me eksplozivë nënujorë.
Që nga viti 2023, Moska ka ndërtuar fortifikime masive përreth Urës së Krimesë, që e lidhë gadishullin e pushtuar ukrainas me territorin e Rusisë. Autoritetet ruse po ashtu raportohet se po e shqyrtojnë mundësinë e ndërtimit të një tuneli nënujor.
Aktivizimi i perdeve të tymit gjatë një operacioni më 22 qershor. Fotografia është shkrepur në vendin ku Ura e Krimesë takohet me ishullin Tuzlla.<br></br>Tymi, i cili mund të jetë përdorur për të penguar sistemet e shënjestrimit të raketave moderne, u vu re për herë të parë në urë në gusht të vitit 2023.<br><br>
7/10 Aktivizimi i perdeve të tymit gjatë një operacioni më 22 qershor. Fotografia është shkrepur në vendin ku Ura e Krimesë takohet me ishullin Tuzlla.

Tymi, i cili mund të jetë përdorur për të penguar sistemet e shënjestrimit të raketave moderne, u vu re për herë të parë në urë në gusht të vitit 2023.
Që nga viti 2023, Moska ka ndërtuar fortifikime masive përreth Urës së Krimesë, që e lidhë gadishullin e pushtuar ukrainas me territorin e Rusisë. Autoritetet ruse po ashtu raportohet se po e shqyrtojnë mundësinë e ndërtimit të një tuneli nënujor.
Në këtë imazh satelitore të realizuar së voni, ku shihet një maunë që i afrohet Urës së Krimesë, dallohen disa barriera mbrojtëse, përfshirë barriera lundruese që mund të tërhiqen për të bllokuar kanalin e lundrimit nën urë.
8/10 Në këtë imazh satelitore të realizuar së voni, ku shihet një maunë që i afrohet Urës së Krimesë, dallohen disa barriera mbrojtëse, përfshirë barriera lundruese që mund të tërhiqen për të bllokuar kanalin e lundrimit nën urë.
Që nga viti 2023, Moska ka ndërtuar fortifikime masive përreth Urës së Krimesë, që e lidhë gadishullin e pushtuar ukrainas me territorin e Rusisë. Autoritetet ruse po ashtu raportohet se po e shqyrtojnë mundësinë e ndërtimit të një tuneli nënujor.
Kjo fotografi e tetorit 2022 tregon urën ashtu siç dukej para se të instaloheshin barrierat antidronë.
9/10 Kjo fotografi e tetorit 2022 tregon urën ashtu siç dukej para se të instaloheshin barrierat antidronë.
Që nga viti 2023, Moska ka ndërtuar fortifikime masive përreth Urës së Krimesë, që e lidhë gadishullin e pushtuar ukrainas me territorin e Rusisë. Autoritetet ruse po ashtu raportohet se po e shqyrtojnë mundësinë e ndërtimit të një tuneli nënujor.
Një person duke shikuar drejt Urës së Krimesë, ku duken barriera kundër dronëve, në janar të vitit 2026.<br></br>Në fund të vitit 2023, Rusia raportohet se ishte në bisedime me një kompani kineze ndërtimi për të ndërtuar një tunel nënujor përmes Ngushticës së Kërçit, i cili do të ishte jashtë rrezes së dronëve dhe raketave.<br><br>
10/10 Një person duke shikuar drejt Urës së Krimesë, ku duken barriera kundër dronëve, në janar të vitit 2026.

Në fund të vitit 2023, Rusia raportohet se ishte në bisedime me një kompani kineze ndërtimi për të ndërtuar një tunel nënujor përmes Ngushticës së Kërçit, i cili do të ishte jashtë rrezes së dronëve dhe raketave.
Që nga viti 2023, Moska ka ndërtuar fortifikime masive përreth Urës së Krimesë, që e lidhë gadishullin e pushtuar ukrainas me territorin e Rusisë. Autoritetet ruse po ashtu raportohet se po e shqyrtojnë mundësinë e ndërtimit të një tuneli nënujor.
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Shkëmbimet gjatë natës përkonin me përshkallëzimin e tensioneve në Krimenë e pushtuar, ku autoritetet e instaluara nga Rusia shpallën gjendje emergjence pas sulmeve të vazhdueshme ukrainase në gadishull.

Udhëheqësi i Krimesë i emëruar nga Rusia, Sergei Aksyonov, tha se masa kishte për qëllim të ndihmonte menaxhimin e procedurave për dëmet dhe kërkesat për kompensim. Lëvizja erdhi mes raportimeve për ndërprerje të energjisë elektrike, kufizime të karburantit dhe presion në rritje mbi infrastrukturën lokale.

Autoritetet raportuan probleme të vazhdueshme me energjinë në Krime dhe Sevastopol, ndërsa shitja e karburantit është kufizuar. Zyrtarët gjithashtu pezulluan pranimin e fëmijëve në kampet verore për pjesën e mbetur të sezonit, megjithëse sezoni turistik nuk u anulua zyrtarisht.

Shkëmbimi i të burgosurve

Mes armiqësive, Rusia dhe Ukraina përfunduan një tjetër shkëmbim të të burgosurve më 26 qershor, pasi 160 të burgosur lufte u kthyen nga secila palë. Shkëmbimi, i ndërmjetësuar nga Emiratet e Bashkuara Arabe, mbetet një nga fushat e pakta ku vazhdon bashkërendimi midis Moskës dhe Kievit.

Zelensky konfirmoi se 160 ushtarë ukrainas ishin kthyer nga robëria ruse. Ai tha se pothuajse të gjithë ishin mbajtur që nga viti 2022 dhe përfshinin mbrojtës të Mariupolit dhe uzinës së çelikut Azovstal.

Ai tha se më shumë se 9.500 njerëz janë kthyer që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë, përfshirë 1.596 ukrainas në vitin 2026.

Ndërkohë, Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës raportoi se Rusia humbi 1.350 trupa gjatë 24 orëve të fundit, së bashku me tanke, mjete të blinduara, sisteme artilerie, dronë, raketa dhe pajisje të tjera.

Rusia nuk publikon rregullisht shifra të krahasueshme të fushëbetejës, dhe pretendimet e të dyja palëve nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur.

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