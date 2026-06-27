Ukraina godet fabrikën e armatimit në Rusi, teksa Moska lëshon një breshëri dronësh
Ukraina godet fabrikën e armatimit në Rusi, teksa Moska lëshon një breshëri dronësh
Ukraina njoftoi të shtunën se e ka kryer një sulm me rreze të gjatë veprimi gjatë natës ndaj një ndërtese ushtarako-industriale në Volgograd të Rusisë, ndërkohë që Moska e lëshoi një breshëri dronësh mbi Ukrainë në një tjetër natë sulmesh ndërkufitare.
Ai tha se raketat “goditën me sukses ndërmarrjen Titan-Barrikady në Volgograd”, duke e përshkruar atë si “një kompleks të madh industrial ku armiku prodhon sisteme artilerie dhe pajisje ushtarake të specializuara, përfshirë elementë për raketahedhësit që përdoren për t’i goditur njerëzit tanë”.
“Një goditje u pasua nga zjarri në territorin e uzinës”, shtoi ai, duke falënderuar Forcat Mbrojtëse të Ukrainës “për saktësinë e tyre”.
Ndërtesa Titan-Barrikady, në qarkun Krasnoktiabrski të Volgogradit, lidhet me prodhimin e sistemeve të artilerisë, pajisjeve të specializuara ushtarake dhe komponentëve për sistemet e raketahedhësve.
Video të shpërndara online tregonin shpërthime dhe tym që ngrihej mbi uzinë pas sulmit të raportuar.
Guvernatori i Volgogradit, Andrey Bocharov, konfirmoi se predha ukrainase “me shpejtësi të lartë” kishin goditur qytetin dhe kishin dëmtuar objektet e prodhimit në një ndërmarrje në qarkun e Krasnoktiabrskit.
Ai tha se 10 njerëz u plagosën. Bocharov nuk e identifikoi objektin, por Titan-Barrikady ndodhet në atë qark.
Sulmi me dronë rusë
Sulmi ndodhi ndërsa Rusia kreu një tjetër sulm të madh me dronë ndaj Ukrainës gjatë natës së 26–27 qershorit. Forcat Ajrore të Ukrainës thanë se forcat ruse përdorën 129 dronë, përfshirë dronë sulmues të tipit Shahed, dronë Gerbera dhe Italmas, si dhe dronë mashtrues Parodiya.
Dronët u lëshuan nga disa drejtime, përfshirë Kursk, Briansk, Millerovo, Oriol dhe Primorsko-Akhtarsk në Rusi, si dhe nga Krimea e pushtuar dhe Donjecku i pushtuar.
Ukraina tha se mbrojtja e saj ajrore rrëzoi 113 dronë në veri, jug dhe lindje të vendit. Zyrtarët thanë se 13 dronë goditës arritën caqet e tyre në shtatë lokacione, ndërsa mbetjet e dronëve të rrëzuar ranë në tre vende të tjera.
Në rajonin verilindor të Sumit, autoritetet lokale thanë të shtunën se një person u vra dhe 14 të tjerë u plagosën gjatë më shumë se 60 sulmeve ruse në 24 orët e fundit. Zyrtarët raportuan dëme në shtëpi, automjete dhe infrastrukturë civile në këtë rajon kufitar.
Tym dhe barriera: Pajisje mbrojtëse kundër dronëve në Urën e Krimesë
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Shkëmbimet gjatë natës përkonin me përshkallëzimin e tensioneve në Krimenë e pushtuar, ku autoritetet e instaluara nga Rusia shpallën gjendje emergjence pas sulmeve të vazhdueshme ukrainase në gadishull.
Udhëheqësi i Krimesë i emëruar nga Rusia, Sergei Aksyonov, tha se masa kishte për qëllim të ndihmonte menaxhimin e procedurave për dëmet dhe kërkesat për kompensim. Lëvizja erdhi mes raportimeve për ndërprerje të energjisë elektrike, kufizime të karburantit dhe presion në rritje mbi infrastrukturën lokale.
Autoritetet raportuan probleme të vazhdueshme me energjinë në Krime dhe Sevastopol, ndërsa shitja e karburantit është kufizuar. Zyrtarët gjithashtu pezulluan pranimin e fëmijëve në kampet verore për pjesën e mbetur të sezonit, megjithëse sezoni turistik nuk u anulua zyrtarisht.
Shkëmbimi i të burgosurve
Mes armiqësive, Rusia dhe Ukraina përfunduan një tjetër shkëmbim të të burgosurve më 26 qershor, pasi 160 të burgosur lufte u kthyen nga secila palë. Shkëmbimi, i ndërmjetësuar nga Emiratet e Bashkuara Arabe, mbetet një nga fushat e pakta ku vazhdon bashkërendimi midis Moskës dhe Kievit.
Zelensky konfirmoi se 160 ushtarë ukrainas ishin kthyer nga robëria ruse. Ai tha se pothuajse të gjithë ishin mbajtur që nga viti 2022 dhe përfshinin mbrojtës të Mariupolit dhe uzinës së çelikut Azovstal.
Ai tha se më shumë se 9.500 njerëz janë kthyer që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë, përfshirë 1.596 ukrainas në vitin 2026.
Ndërkohë, Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës raportoi se Rusia humbi 1.350 trupa gjatë 24 orëve të fundit, së bashku me tanke, mjete të blinduara, sisteme artilerie, dronë, raketa dhe pajisje të tjera.
Rusia nuk publikon rregullisht shifra të krahasueshme të fushëbetejës, dhe pretendimet e të dyja palëve nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur.
Ukraina godet fabrikën e armatimit në Rusi, teksa Moska lëshon një breshëri dronësh