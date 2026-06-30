Çmimi i bukës dyfishohet, teksa Irani përballet me inflacion mbytës
Konsumatorët në Iran raportojnë se gjithnjë e më vështirë po e përballojnë çmimin e një prej ushqimeve bazike: bukës. Një dëgjues i Radios Farda, shërbim në gjuhën persiane i Radios Evropa e Lirë, tha se çmimet janë “të tmerrshme”, ndërsa një bukëpjekës shpjegoi se ai po tenton që të mbrojë klientët e tij nga rritja e shpenzimeve të veta për qiranë dhe shërbimet komunale. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Mahir Elshani)
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