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Çmimi i bukës dyfishohet, teksa Irani përballet me inflacion mbytës

Çmimi i bukës dyfishohet, teksa Irani përballet me inflacion mbytës Çmimi i bukës dyfishohet, teksa Irani përballet me inflacion mbytës
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Çmimi i bukës dyfishohet, teksa Irani përballet me inflacion mbytës

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Konsumatorët në Iran raportojnë se gjithnjë e më vështirë po e përballojnë çmimin e një prej ushqimeve bazike: bukës. Një dëgjues i Radios Farda, shërbim në gjuhën persiane i Radios Evropa e Lirë, tha se çmimet janë “të tmerrshme”, ndërsa një bukëpjekës shpjegoi se ai po tenton që të mbrojë klientët e tij nga rritja e shpenzimeve të veta për qiranë dhe shërbimet komunale. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Mahir Elshani)

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