“Plumb në zemër”: Katedralja historike në Kiev digjet në një sulm të madh rus
Pjesë të manastirit ortodoks Kiev-Pechersk Lavra - më i rëndësishmi dhe i mbrojtur nga UNESCO-ja në Ukrainë, u përfshinë nga flakët gjatë një sulmi të madh rus me raketa dhe dronë. Së paku 11 persona u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën, pasi 70 raketa dhe mbi 600 dronë goditën qytetet kryesore. Autoritetet ukrainase e dënuan sulmin në manastir, duke e cilësuar si akt kundër trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore të vendit. (Përgatitën: Valona Tela dhe Mahir Elshani)