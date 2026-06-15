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“Plumb në zemër”: Katedralja historike në Kiev digjet në një sulm të madh rus

“Plumb në zemër”: Katedralja historike në Kiev digjet në një sulm të madh rus “Plumb në zemër”: Katedralja historike në Kiev digjet në një sulm të madh rus
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“Plumb në zemër”: Katedralja historike në Kiev digjet në një sulm të madh rus

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Pjesë të manastirit ortodoks Kiev-Pechersk Lavra - më i rëndësishmi dhe i mbrojtur nga UNESCO-ja në Ukrainë, u përfshinë nga flakët gjatë një sulmi të madh rus me raketa dhe dronë. Së paku 11 persona u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën, pasi 70 raketa dhe mbi 600 dronë goditën qytetet kryesore. Autoritetet ukrainase e dënuan sulmin në manastir, duke e cilësuar si akt kundër trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore të vendit. (Përgatitën: Valona Tela dhe Mahir Elshani)

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