Inspektimi gjen mospërputhje në produktet e qumështit: Vaji i palmës më i padeklaruari

Në rreth 20 për qind të mostrave të analizuara të produkteve të qumështit në Kosovë, pati mospërputhje mes përbërësve dhe deklarimeve në etiketë.
Shumica e mospërputhjeve kishin të bënin me praninë, por jo me deklarimin e vajit të palmës.
Këto janë rezultatet e një kontrolli të përgjithshëm për rreth 3 muaj të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV), një organ i pavarur që funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë.
Kryeshefi i AUV-së, Bekim Hoxha, në një konferencë të përbashkët me Ministrinë, të martën, tha se kontrolli i zgjeruar pati qëllim “verifikimin e sigurisë ushqimore dhe autenticitetit të produkteve, përkatësisht saktësinë e deklarimit të përbërësve".
“Janë marrë 495 mostra, që janë analizuar për parametra të ndryshëm, përfshirë përmbajtjen e yndyrës, proteinës, praninë e vajit të palmës, niseshtes e qumështit pluhur. Nga 93 mospërputhje, 46 raste kanë të bëjë me praninë e vajit të palmës”, sqaroi Hoxha.
Sipas AUV-së, mostrat e marra për analizë përfshinin produkte si qumështi, gjiza, ajka, krem qumështi e të tjera.
Mostrat, sipas këtij institucioni, janë marrë tek prodhuesit, tregtuesit, përpunuesit dhe importuesit e produkteve të qumështit.
Sipas rezultateve të kësaj analize, ndonëse shumica e mospërputhjeve lidheshin me përbërës të detektuar, por të padeklaruar në etiketë, 8 për qind përfshinin përbërës të deklaruar, por të padetektuar.
Duke paralajmëruar për kontrolle të mëtutjeshme, Hoxha tha se “rezultatet e këtij aksioni nuk duhet të interpretohen si tregues se tregu i qumështit është i pasigurt”.
Në prezantimin e rezultateve të kontrollit foli edhe ministri i Bujqësisë, Armend Muja, i cili paralajmëroi “masa proporconiale” për shkeljet e gjetura.
“Qëllimi ishte që të gjindet e vërteta. Nga sot do të nxjer vendim sa i përket procedurës të zbatimit të ligjit për rastin në fjalë. Qumshti i fermerëve tonë është qumësht që e teston AUV, është cilësi që e garantojmë përmes kontrollit”, tha Muja.