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Inspektimi gjen mospërputhje në produktet e qumështit: Vaji i palmës më i padeklaruari

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Produkte bulmeti në një dyqan në Kosovë. Fotografi ilustruese.
Produkte bulmeti në një dyqan në Kosovë. Fotografi ilustruese.

Në rreth 20 për qind të mostrave të analizuara të produkteve të qumështit në Kosovë, pati mospërputhje mes përbërësve dhe deklarimeve në etiketë.

Shumica e mospërputhjeve kishin të bënin me praninë, por jo me deklarimin e vajit të palmës.

Këto janë rezultatet e një kontrolli të përgjithshëm për rreth 3 muaj të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV), një organ i pavarur që funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë.

Kryeshefi i AUV-së, Bekim Hoxha, në një konferencë të përbashkët me Ministrinë, të martën, tha se kontrolli i zgjeruar pati qëllim “verifikimin e sigurisë ushqimore dhe autenticitetit të produkteve, përkatësisht saktësinë e deklarimit të përbërësve".

“Janë marrë 495 mostra, që janë analizuar për parametra të ndryshëm, përfshirë përmbajtjen e yndyrës, proteinës, praninë e vajit të palmës, niseshtes e qumështit pluhur. Nga 93 mospërputhje, 46 raste kanë të bëjë me praninë e vajit të palmës”, sqaroi Hoxha.

Sipas AUV-së, mostrat e marra për analizë përfshinin produkte si qumështi, gjiza, ajka, krem qumështi e të tjera.

Mostrat, sipas këtij institucioni, janë marrë tek prodhuesit, tregtuesit, përpunuesit dhe importuesit e produkteve të qumështit.

Sipas rezultateve të kësaj analize, ndonëse shumica e mospërputhjeve lidheshin me përbërës të detektuar, por të padeklaruar në etiketë, 8 për qind përfshinin përbërës të deklaruar, por të padetektuar.

Duke paralajmëruar për kontrolle të mëtutjeshme, Hoxha tha se “rezultatet e këtij aksioni nuk duhet të interpretohen si tregues se tregu i qumështit është i pasigurt”.

Në prezantimin e rezultateve të kontrollit foli edhe ministri i Bujqësisë, Armend Muja, i cili paralajmëroi “masa proporconiale” për shkeljet e gjetura.

“Qëllimi ishte që të gjindet e vërteta. Nga sot do të nxjer vendim sa i përket procedurës të zbatimit të ligjit për rastin në fjalë. Qumshti i fermerëve tonë është qumësht që e teston AUV, është cilësi që e garantojmë përmes kontrollit”, tha Muja.

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