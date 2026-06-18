Rafineria e naftës në Moskë goditet përsëri nga dronët

Kryetari i Moskës, Sergei Sobyanin, ka thënë të enjten në mëngjes se Rafineria e Naftës e Moskës, e cila është furnizuesi më i madh me naftë në rajonin e kryeqytetit rus, është goditur nga dronët.
Sobyanin e përshkroi incidentin si sulm të madh me dronë ndaj kryeqytetit rus, duke pretenduar se 180 dronë ishin “rrëzuar teksa po i afroheshin Moskës”.
Megjithatë, ai tha se disa dronë kishin arritur ta godisnin rafinerinë në qarkun juglindor Kapotnja dhe se po merreshin masa për t’i përballuar pasojat.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se sistemet e mbrojtjes ajrore kishin vërejtur dhe shkatërruar 555 dronë ukrainas gjatë natës në rajone të ndryshme, përfshirë rajonin e Moskës, Krimenë dhe Detin e Azovit.
Gjithashtu u raportua se mbetjet e dronëve të rrëzuar ranë në territorin e tregut Sadovod, një nga tregjet më të mëdha me shumicë dhe pakicë në Moskë.
Kanalet ruse në Telegram, duke cituar dëshmitarë, raportuan për zjarre pas sulmit dhe re të dendura tymi mbi qytet. Sulme u raportuan gjithashtu në rajonet ruse të Rostovit dhe Belgorodit.
Kanali rus në Telegram Astra raportoi se një sulm shkaktoi zjarr në një rafineri nafte në Gukovo, në rajonin e Rostovit, ndërsa një magazinë me materiale të ndezshme po digjej në Shebekino, në rajonin e Belgorodit.
Autoritetet në këto rajone nuk kanë dhënë hollësi mbi objektet që u goditën.
Ushtria ukrainase ende nuk ka komentuar mbi sulmet.
Rafineria e Naftës së Moskës në Kapotnja u godit gjithashtu më herët këtë javë, më 16 qershor.
Pas atij sulmi, Reuters, duke cituar dy burime anonime nga industria, raportoi se rafineria kishte pezulluar operacionet.
Sipas burimeve të Reuters, sulmi ndaj rafinerisë, e cila është në pronësi të Gazpromneft, degës së naftës së gjigantit shtetëror energjetik Gazprom dhe ndodhet në juglindje të Moskës, dëmtoi njësinë kryesore të përpunimit, e cila përfaqëson 53 për qind të kapacitetit të uzinës.
Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës tha më 16 qershor se rafineria e Moskës luan rol në furnizimin e ushtrisë ruse.
Sipas tij, objekti përbën më shumë se 38 për qind të konsumit të karburantit në rajonin e Moskës dhe furnizon me karburant aviacioni aeroportet Domodedovo, Vnukovo, Sheremetyevo dhe Zhukovsky.
Rafineria zakonisht ka një kapacitet vjetor përpunimi prej më shumë se 12 milionë tonësh naftë.
Më herët, Shërbimi rus i Radios Evropa e Lirë, i cili ka gjurmuar vendosjen e sistemeve të reja të mbrojtjes ajrore në Moskë dhe rajonin përreth, raportoi se pranë rafinerisë ishte instaluar rishtazi një kullë për sistemin e mbrojtjes ajrore Pantsir, por ajo ende nuk ishte pajisur me sistemin raketor.
Forcat ukrainase kanë goditur rregullisht objektet e industrisë së naftës në Rusi.
Në fund të majit, Reuters raportoi se sulmet ukrainase me dronë kishin detyruar pothuajse të gjitha rafineritë kryesore në Rusinë qendrore ta pezullonin ose ta kufizonin prodhimin.
Banorët e rajoneve Belgorod dhe Rjazan, të territorit të Krasnodarit dhe disa pjesëve të tjera të Rusisë, janë ankuar më parë për mungesë të benzinës dhe naftës.
Kufizime në shitjen e karburanteve janë vendosur në një numër rajonesh, përfshirë kufizime të raportuara për blerjen e benzinës në zinxhirët kryesorë të pikave të karburantit në Moskë.