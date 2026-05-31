Dronët ukrainas godasin rafinerinë ruse gjatë një tjetër sulmi thellë brenda Rusisë

Dronët ukrainas kanë goditur një rafineri nafte ruse qindra kilometra larg kufirit me Ukrainën, në një tjetër seri operacionesh në thellësi të territorit rus që synojnë të prishin industrinë e naftës së Rusisë.
Sulmet e 31 majit gjatë natës ndaj objektit në rajonin qendror të Saratovit -- i dyti që nga muaji mars -- nuk duket se kanë shkaktuar viktima.
Por, në fabrikën që i përket kompanisë shtetërore të naftës Rosneft u raportua një zjarr i madh dhe tym i zi i dendur.
Ushtria e Ukrainës tha se dronët e saj kanë shënjestruar rafinerinë e Saratovit, së bashku me disa lokacione të tjera në të gjithë Rusinë.
Guvernatori i Saratovit, Roman Busargin, tha se është goditur “infrastrukturë civile”, por nuk specifikoi saktësisht se çfarë është dëmtuar.
Që nga fillimi i vitit, Ukraina ka intensifikuar ndjeshëm fushatën e saj me dronë ndaj objekteve të naftës dhe gazit në të gjithë Rusinë.
Kjo përpjekje duket se synon të kufizojë aftësinë e Rusisë për të eksportuar hidrokarbure dhe për të siguruar të ardhura për financimin e luftës së saj në Ukrainë.
Rusia ka përfituar nga rritja e çmimeve globale të energjisë e shkaktuar nga lufta SHBA–Izrael kundër Iranit.
Përpjekjet e Ukrainës, të cilat kanë shënjestruar gjithashtu tubacione dhe depo magazinimi, kanë detyruar ndalimin ose uljen e prodhimit në pothuajse të gjitha rafineritë kryesore të naftës në Rusinë qendrore. Sipas vlerësimeve të Reuters, kjo ka ulur ndjeshëm prodhimin e naftës ruse.
Kreu i organizatës ruse të energjisë bërthamore Rosatom, Aleksei Likhachev, publikoi më 30 maj një deklaratë duke pretenduar se një dron ukrainas ka shpërthyer pranë ndërtesës së turbinave të njërit prej gjashtë reaktorëve bërthamorë në centralin e Zaporizhjas (ZNPP) në Ukrainë.
Forcat e Armatosura të Ukrainës e hodhën poshtë këtë pretendim si pjesë e një fushate dezinformimi të Rusisë, e cila synon të largojë vëmendjen nga krimet e saj të luftës dhe humbjet në terren.
Centrali bërthamor i Zaporizhjas është objekti më i madh bërthamor në Evropë, por është kufizuar që nga viti 2022, kur ushtria ruse pushtoi një pjesë të rajonit dhe vetë centralin, duke detyruar stafin lokal ta menaxhojë atë nën kontrollin e tyre.
Kievi ka akuzuar Rusinë për sabotimin e centralit në disa raste, duke e cilësuar këtë si përpjekje për ta paraqitur Ukrainën si një aktor të papërgjegjshëm ndërkombëtar.
Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike (IAEA) ka ndërmjetësuar mes palëve për të garantuar sigurinë e centralit.
Ajo tha se ka regjistruar një sulm të raportuar me dron, pa ia atribuar atë as Ukrainës dhe as Rusisë, dhe theksoi se “ky do të ishte sulmi i parë me dron brenda perimetrit të centralit të ZNPP-së që nga prilli 2024”.