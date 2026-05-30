Ukraina thotë se goditi disa objektiva brenda Rusisë gjatë sulmeve të natës

Ukraina thotë se forcat e saj kanë kryer një sulm të gjerë me dronë gjatë natës, duke shënjestruar objekte ushtarake dhe infrastrukturore brenda Rusisë dhe në territoret e pushtuara nga Rusia.
Në një postim në Telegram më 30 maj, presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, tha se një tjetër objektiv i sektorit të naftës rus ishte goditur në Armavir, në rajonin Krasnodar të Rusisë, rreth 500 kilometra nga kufiri ukrainas.
“Është plotësisht e drejtë që ne po e sjellim luftën atje ku ajo filloi”, shkroi Zelensky, duke e përshkruar operacionin si pjesë të fushatës së Ukrainës për “sanksione me rreze të gjatë” kundër objektivave ushtarake dhe energjetike ruse.
Më herët më 30 maj, komandanti Robert “Madyar” Brovdi i Forcave të Sistemeve Pa Pilot të Ukrainës tha se një operacion i koordinuar goditi 23 objektiva ushtarake dhe strategjike.
Ai tha se forcat ukrainase goditën disa objektiva në zonën e Taganrogut në rajonin jugor rus të Rostovit, duke shkatërruar një tanker nga e ashtuquajtura flotë e errët e Moskës, e cila përdoret për transportimin e naftës së sanksionuar, si dhe një sistem raketor taktik Iskander dhe dy avionë anti-nëndetëse Tu-142.
Zyrtarët rusë konfirmuan një sulm me dron në zonën e portit të Taganrogut, duke raportuar zjarre që dëmtuan një tanker tregtar, një rezervuar karburanti dhe një ndërtesë administrative.
Autoritetet ruse raportuan gjithashtu sulme në rajonin kufitar të Belgorodit. Guvernatori Alexander Shuvaev tha se forcat ukrainase kryen 55 sulme gjatë 24 orëve të fundit, duke vrarë tre civilë dhe duke plagosur tre të tjerë. Ai tha se sulmet përfshinë dronë, artileri dhe avionë.
Pretendimet nuk mund të konfirmoheshin në mënyrë të pavarur.
Në Krimenë e pushtuar, dronët gjithashtu raportohet se goditën Terminalin Detar të Naftës në Feodosia, një qendër kyçe furnizimi për forcat ruse në gadishull.
Ndërkohë, Forcat Ajrore të Ukrainës raportuan se Rusia kishte nisur një sulm të madh gjatë natës duke përdorur një raketë balistike Iskander-M, gjashtë raketa lundrimi Kh-101 dhe rreth 290 dronë gjatë 24 orëve të fundit.
Forcat ukrainase thanë se rrëzuan pesë raketa dhe 279 dronë, megjithëse disa prej predhave arritën të kalonin mbrojtjen ajrore dhe shkaktuan dëme në disa rajone.
Autoritetet raportuan goditje në infrastrukturë banimi, industriale dhe komunale në rajonet Sumi, Zaporizhia, Herson, Dnjepërpetrovsk dhe Poltava, me të plagosur në disa vende.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, paralajmëroi se Rusia po përgatit një sulm të ri të madh ndërsa Moska vazhdon ofensivën ajrore ndaj Ukrainës.
Në një postim të veçantë në Telegram më 29 maj, Zelensky u bëri thirrje ukrainasve të qëndrojnë vigjilentë dhe të ndjekin paralajmërimet për sulme ajrore, duke thënë se pritej një “sulm masiv”.
Ai shtoi se mbrojtja ajrore e Ukrainës po funksionon 24 orë në ditë, por mbetet e varur nga furnizimet e jashtme.
“Mbrojtja ajrore dhe nevoja e vazhdueshme për të ndihmuar Ukrainën të mbrojë qiellin e saj janë prioritetet tona kryesore”, shtoi ai.
Zelensky theksoi gjithashtu rëndësinë e iniciativës PURL, një mekanizëm shumëkombësh për financimin dhe blerjen e raketave të mbrojtjes ajrore për Ukrainën, duke thënë se ajo “duhet të funksionojë”.
“Ne po bashkojmë fonde nga partnerët tanë evropianë dhe miq të tjerë për të blerë raketa, përfshirë për sistemet Patriot”, tha ai. “Furnizimet e mjaftueshme varen nga Amerika, dhe shpresojmë që Ukraina të dëgjohet”.