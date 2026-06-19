Përfundon rinumërimi i votave për zgjedhjet e 7 qershorit: Çka tash?

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar rinumërimin e 185 vendvotimeve për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit, të cilat i fitoi Lëvizja Vetëvendosje (LVV) e kryeministrit në detyrë, Albin Kurti.
Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, në një konferencë për media tha se ky institucion teknikisht është gati të shpallë rezultatet përfundimtare, por sipas ligjit, duhet fillimisht të konsumohet afati prej 48 orësh që palët kanë për të dorëzuar ankesat eventuale për rinumërimin që përfundoi.
Ky afat nis nga ora 12:00 e së premtes. Në rast se ka ankesa, ato më pas shqyrtohen nga Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa dhe nga Gjykata Supreme.
Rinumërimi u bë me vendim të KQZ-së bazuar në Rregullore zgjedhore për Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve, që synon të adresojë problemet eventuale dhe për t’u siguruar që numërimi është zhvilluar me saktësi.
Elezi tha se do të përpilohet një raport me gjetje të detajuara gjatë procesit të rinumërimit.
Sa mandate fituan partitë?
Sipas rezultateve preliminare, LVV-ja ka fituar 42.96 për qind të votave dhe pritet të ketë 53 ulëse në Kuvendin prej 120 anëtarësh. Ky është numër më i vogël i deputetëve, krahasuar me zgjedhjet e dhjetorit të vitit të kaluar, kur partia e Kurtit kishte fituar 57 mandate.
Subjekti i dytë ka dalë Partia Demokratike e Kosovës me 21.13 për qind të votave të fituara dhe në legjislaturën e 11-të pritet të ketë 22 deputetë – po aq sa kishte edhe në legjislaturën paraprake.
Lidhja Demokratike e Kosovës është forca e tretë me 17.60 për qind apo 18 deputetë – nga 15 deputetë sa kishte në dhjetor.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës – që së voni ka vendosur të njihet si Aleanca – ka fituar 7.16 për qind të votave dhe pritet të ketë shtatë deputetë, apo një më shumë se në dhjetor.
Nëntë nga dhjetë ulëset e rezervuara për komunitetin serb, sipas rezultatit preliminar, i ka fituar Lista Serbe, që mbështetet nga Beogradi zyrtar. Ndërkaq, një mandat ka fituar partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë.
Nga komunitetet joshumicës serbe, KDTP-ja ka fituar dy mandate dhe nga një kanë fituar koalicioni Vakat, IRDK-ja, SDU-ja, NDS-ja, PSA-ja, PLE-ja, PREBK-ja dhe JGP-ja.
Në zgjedhjet e 7 qershorit, dalja ishte 37 për qind, gjë që paraqet një rënie në pjesëmarrje krahasuar me rreth 45 për qind, sa ishte dalja në zgjedhjet e dhjetorit.
Kandidatët më të votuar
Sipas rezultateve preliminare, në top-dhjetëshen e kandidatëve më të votuar në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit, tetë prej tyre janë nga Lëvizja Vetëvendosje:
- Albin Kurti (LVV) – 324.329 vota
- Glauk Konjufca (LVV) – 264.338 vota
- Albulena Haxhiu(LVV) – 165.142 vota
- Hekuran Murati (LVV) – 137.812 vota
- Donika Gërvalla (LVV) – 131.844 vota
- Bedri Hamza (PDK) – 126.943 vota
- Xhelal Sveçla (LVV) – 109.269
- Vjosa Osmani (LDK) – 92.236
- Ejup Maqedonci (LVV) – 89.305
- Avni Dehari (LVV) – 89.184 vota
Çfarë do të ndodhë më pas?
Pasi rezultatet të jenë shpallur, më pas duhet të certifikohen nga KQZ-ja dhe vetëm pas kësaj, zyrtarisht hapet rruga për krijimin e institucioneve të reja.
Deputetët e rinj kanë tri punë të rëndësishme përpara: konstituimin e Kuvendit, formimin e Qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit të ri.
*Video shpjeguese: Hapat që duhet të ndërmerren për krijimin e institucioneve të reja
Përderisa për dy të parat kërkohet shumica e thjeshtë prej 61 votash – dhe LVV-ja mund t’i bëjë numrat së bashku me pakicat joserbe – për presidentin duhen dy të tretat e votave.
Zgjedhjet e 7 qershorit u mbajtën pikërisht për shkak të dështimit të deputetëve që të zgjedhin pasardhësinë e Vjosa Osmanit brenda afatit kushtetues, pasi ish të parës së vendit i përfundoi mandati në prill.
Nga LVV-ja kanë thënë se pas certifikimit të rezultateve do të bisedojnë me partitë opozitare për krijimin e institucioneve, ndërkaq nga partitë ish-opozitare është vënë theksi te një marrëveshje politike për tejkalimin e ngërçit.
Muaj më parë, bisedimet për çështjen e presidentit dështuan dhe në atë kohë LVV-ja kishte paraqitur disa oferta për LDK-në dhe PDK-në, por që u konsideruan të papranueshme nga këto dy subjekte.
Kurti ka deklaruar se shpreson që këtë herë situata të jetë ndryshe sa i përket bisedimeve për çështjen e presidentit.
“Ju e dini që në këtë pranverë, si Qeveri kemi bërë oferta të jashtëzakonshme për opozitën. Ne kemi propozuar, ata kanë refuzuar”, ka deklaruar ai ditë më parë.
Sipas Kushtetutës, presidenti i Kosovës zgjidhet me dy të tretat e votave në dy rundet e para apo me 61 vota në rundin e tretë, por nevojiten 80 deputetë në sallë që seanca të mund të mbahet.