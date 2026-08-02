Të paktën tre të vrarë dhe 21 të plagosur nga shpërthimi në një restorant në Moskë

Autoritetet ruse thanë të dielën se një mjet i improvizuar shpërtheu në një restorant në qendër të Moskës në mbrëmje, duke vrarë të paktën tre njerëz dhe duke plagosur 21 të tjerë, ndërsa hetuesit po punojnë për të përcaktuar se kush qëndron pas sulmit.
Komiteti Kombëtar Kundër Terrorizmit tha se mjeti shpërtheu në një restorant në sheshin “Kudrinskaja”, pranë qendrës së kryeqytetit rus, rreth orës 20:00 të shtunën.
Sipas këtij komiteti, mes viktimave ishin një grua që dyshohet se solli mjetin shpërthyes në restorant, një roje sigurie që e ndaloi atë të hynte dhe një nga mysafirët e restorantit.
Disa burime kanë raportuar se numri i të vdekurve ka arritur në pesë, por autoritetet ruse ende nuk e kanë konfirmuar këtë.
"Në një restorant u aktivizua një mjet i improvizuar shpërthyes", tha komiteti në një deklaratë të transmetuar nga agjencitë shtetërore ruse të lajmeve.
Sipas komitetit, 21 të plagosurit pësuan lëndime me shkallë të ndryshme. Ai shtoi se janë duke u zhvilluar veprime operative dhe hetimore për të përcaktuar rrethanat e shpërthimit.
Shpërthimi ndodhi rreth orës 20:00 sipas kohës lokale të shtunën në restorantin italian Balzi Rossi, i cili ndodhet në një nga rrokaqiejt e ndërtuar gjatë epokës së Stalinit në Moskë.
Sipas faqes së internetit të restorantit, ai ishte mbyllur për një aktivitet privat.
Kanali në Telegram i mediumit të pavarur rus Astra raportoi, duke cituar praninë e automjeteve ushtarake pranë objektit, se aty po mbahej një festë e një gjenerali rus.
Gazetari Oleg Kashin sugjeroi se festa mund të ketë qenë për gjeneralin Aleksandr Chaiko, komandant i Forcave Hapësinore Ajrore të Rusisë.
Megjithatë, autoritetet ruse ende nuk kanë komentuar se kush mund të ketë qenë cak i sulmit.
Mediat shtetërore ruse raportuan se shpërthimi ndodhi pasi gruaja e paidentifikuar nuk u lejua të hynte në restorant.
Autoritetet ruse nuk e kanë identifikuar gruan dhe as viktimat e tjera. Ato gjithashtu nuk kanë thënë se kush mund të jetë përgjegjës për sulmin dhe nuk kanë identifikuar ndonjë motiv të mundshëm.
Rrethanat e shpërthimit mbeten të paqarta.
Agjencia Reuters, duke cituar gazetën Kommersant, raportoi se bomba mund të ketë pasur për qëllim të vriste ose plagoste njerëzit që ndodheshin në tarracën verore të restorantit dhe se mund të jetë aktivizuar nga distanca.
Sipas këtij raporti, gruaja që mbante pajisjen mund të mos e ketë ditur se bëhej fjalë për një mjet shpërthyes.
Sulme të mëparshme
Mundësia që ky shpërthim të ketë ndonjë lidhje me luftën e Rusisë kundër Ukrainës ka të ngjarë të shqyrtohet me kujdes, duke pasur parasysh një seri sulmesh dhe atentatesh të dështuara në Rusi që kanë pasur në shënjestër figura të larta ushtarake dhe mbështetës të njohur të përpjekjeve ushtarake të Kremlinit.
Autoritetet ruse e kanë fajësuar vazhdimisht Ukrainën për sulme të tilla, megjithëse Kievi nuk ka marrë publikisht përgjegjësinë për shpërthimin e së shtunës.
Në prill të vitit 2025, Rusia fajësoi Ukrainën për vrasjen e gjenerallejtënantit Yaroslav Moskalik, një oficer i lartë ushtarak rus, i cili u vra nga shpërthimi i një bombe në një automjet pranë Moskës. Ukraina nuk e pranoi publikisht përgjegjësinë.
Në dhjetor të vitit 2024, gjenerallejtënant Igor Kirillov, komandant i trupave ruse për mbrojtje bërthamore, biologjike dhe kimike, u vra së bashku me ndihmësin e tij kur një bombë e vendosur në një skuter shpërtheu jashtë një ndërtese banimi në Moskë.
Më vonë, Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës (SBU) deklaroi se kishte qëndruar pas këtij operacioni.
Edhe figura të tjera të njohura ruse janë vënë në shënjestër qëkurse Moska nisi pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022.
Darja Dugina, vajza e ideologut nacionalist Aleksandr Dugin, u vra në një shpërthim makine pranë Moskës në gusht të vitit 2022. Autoritetet ruse fajësuan Ukrainën, e cila mohoi përfshirjen.
Në prill të vitit 2023, Vladlen Tatarski, një bloger i njohur ushtarak pro Kremlinit, u vra kur një statujë që iu dorëzua shpërtheu në një kafene në Shën Petersburg. Rusia e cilësoi vrasjen si një akt terrorist dhe akuzoi Ukrainën për përfshirje, por nuk paraqiti prova.
Ndërsa në maj të vitit 2023, shkrimtari dhe figura nacionaliste pro Kremlinit, Zakhar Prilepin, u plagos rëndë në një shpërthim makine, nga i cili mbeti i vrarë edhe një person tjetër në rajonin e Nizhni Novgorodit.
Deri më tani, autoritetet ruse nuk kanë vendosur ndonjë lidhje mes këtyre sulmeve dhe shpërthimit të së shtunës.
Shpërthimi ndodhi gjithashtu në një kohë kur Rusia po e vazhdon luftën në Ukrainë, ndërsa Moska dhe Kievi kryejnë rregullisht sulme me dronë dhe raketa ndaj objektivave në territorin e njëra-tjetrës.
Deri tani nuk ka asnjë tregues se shpërthimi në Moskë lidhet me luftimet në Ukrainë.