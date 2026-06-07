Votimet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare përmes fotografive

Qytetarët e Kosovës votuan të dielën në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit.
Kjo është hera e tretë radhazi në 18 muaj që kosovarët dalin për të votuar për një Kuvend të ri, pas zgjedhjeve të 9 shkurtit dhe atyre të 28 dhjetorit 2025.
Në këto zgjedhje të parakohshme, qytetarët zgjodhën mes katër kandidatëve për kryeministër të ri të vendit: Albin Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje, Bedri Hamza nga Partia Demokratike e Kosovës, Lumir Abdixhiku nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Ardian Gjini nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.
Të drejtë vote në këto zgjedhje kishin rreth 2 milionë qytetarë.