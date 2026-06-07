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Votimet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare përmes fotografive

Qytetarët e Kosovës votuan të dielën në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit.

Kjo është hera e tretë radhazi në 18 muaj që kosovarët dalin për të votuar për një Kuvend të ri, pas zgjedhjeve të 9 shkurtit dhe atyre të 28 dhjetorit 2025.

Në këto zgjedhje të parakohshme, qytetarët zgjodhën mes katër kandidatëve për kryeministër të ri të vendit: Albin Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje, Bedri Hamza nga Partia Demokratike e Kosovës, Lumir Abdixhiku nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Ardian Gjini nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.

Të drejtë vote në këto zgjedhje kishin rreth 2 milionë qytetarë.

Një zyrtare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve vëzhgon teksa një qytetare e hedh votën e saj në kutinë e votimit në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit, në një qendër votimi në Prishtinë, 7 qershor 2026.
1 Një zyrtare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve vëzhgon teksa një qytetare e hedh votën e saj në kutinë e votimit në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit, në një qendër votimi në Prishtinë, 7 qershor 2026.
Një grua shikon teksa zyrtaret e Komisionit Zgjedhor e kërkojnë emrin e saj në listën e votuesve në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit, në një qendër votimi në Prishtinë, 7 qershor 2026.
2 Një grua shikon teksa zyrtaret e Komisionit Zgjedhor e kërkojnë emrin e saj në listën e votuesve në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit, në një qendër votimi në Prishtinë, 7 qershor 2026.
Një burrë duke e futur në kuti votimi fletëvotimin e tij në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit, në një qendër votimi në Prishtinë, 7 qershor 2026.
3 Një burrë duke e futur në kuti votimi fletëvotimin e tij në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit, në një qendër votimi në Prishtinë, 7 qershor 2026.
Një zyrtare e Komisionit të Zgjedhjeve ia ngjyros gishtin e madh një votuesi, siç kërkon ligji për parandalimin e votimit të dyfishtë, në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit, në një qendër votimi në Prishtinë, 7 qershor 2026.
4 Një zyrtare e Komisionit të Zgjedhjeve ia ngjyros gishtin e madh një votuesi, siç kërkon ligji për parandalimin e votimit të dyfishtë, në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit, në një qendër votimi në Prishtinë, 7 qershor 2026.

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Ibrahim Berisha

Kameraman dhe montazhier i Radios Evropa e Lirë në Prishtinë.

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