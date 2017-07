Thaçi para nisjes për në Bruksel, fton partitë për unitet

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili të hënën do të shkojë në Bruksel për t’u takuar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vuçiq ka shkruar në Facebook se 'në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, së bashku me zonjën Mogherini dhe presidentin e Serbisë, do të diskutojmë dhe shkëmbejmë idetë fillestare për mënyrën se si do të vazhdojmë dialogun në fazën e re dhe objektivat që synohet të arrijmë në kuadër të procesit të normalizimit”.

Thaçi me këtë rast ka ftuar partitë politike në Kosovë për unitet.

"Duke marrë në konsideratë detyrat e shumta që i presin institucionet e reja që duhet të krijohen pa humbur kohë, ftoj për unitet të gjitha partitë politike dhe institucionet e Republikës së Kosovës në të gjitha çështjet e interesit shtetëror", ka shkruar Thaçi.

Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është një çështje prioritare e interesit shtetëror, prandaj, ka thënë ai, do të punohet me këmbëngulje që të jemi të bashkuar si institucione shtetërore dhe parti politike parlamentare, pa përjashtim.