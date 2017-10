Putini nuk ka vendosur nëse do të rikandidojë për president

Kanë mbetur më pak se gjashtë muaj deri në zgjedhjet e ardhshme në Rusi, dhe presidenti Vladimir Putin, ende nuk ka vendosur nëse do të kërkojë edhe një mandat tjetër gjashtëvjeçar.

Nuk është për tu habitur nëse Putin, i cili pritet të kandidojë dhe të fitojë mandatin e katërt si president i një vendi me sistem politik rreptësisht të kontrolluar, do të kërkojë edhe një madat tjetër.

“Jo vetëm që nuk kam vedosur nëse do të kandidoj kundër dikujt, ende nuk kam vendosur nëse edhe do të kanditoj”, ka thënë Putin gjatë një konference ndërkombëtare në Moskë, kur ishte pyetur se kundër kujt do të kandidonte.

Putin, nuk e ka përmendur fare Aleksei Nacalny-n, politikanin opozitar i burgosur nga Kremlini dhe i cili synon të kandidojë në zgjedhjet presidenciale në Rusi.