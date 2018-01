Berlini dhe Parisi të gatshme për reforma në Eurozonë

Franca dhe Gjermania, do të tentojnë të krijojnë një moment të ri në përpjekjet e tyre të zvarritura për reforma në Bashkimin Evropian, pasi këtë javë do të takohen ministrat e Financave të të dy këtyre vendeve në Paris, transmeton Reuters.

Një nga aleatët më të mëdhenj të kancelares gjermane, Angela Merkel, Peter Altmaier, do të takohet me homologun e tij francez, Bruno Le Maire, një ditë pasi ekonomistët francezë dhe ata gjermanë, do të publikojnë rekomandimet e tyre për reforma në Eurozonë.

Ky takim është një shenjë se Berlini është i përgaditur për të negociuar me Parisin, paralelisht me bisedimet për koalicion të kancelares Merkel me partinë e Social Demokratëve SPD, të cilat mund të nisin më vonë gjatë këtij muaji, nëse anëtarët e qendrës së majtë, japin dritën e gjelbër në një kongres të partisë që do të mbahet javën e ardhshme.

Dokumenti 28 faqësh ishte mirëpritur edhe nga presidenti francez, Emmanuel Macron, planet ambicioze të të cilit për reforma në BE, u përballën me gjendjen e zgjedhjeve në Gjermani.

Ky draft mund të jetë bazë për qeverinë e tretë të Merkelit në “koalicionin e madh”.

Me këtë rast rriten mundësitë për një “buxhet të investimeve” në vendet e bllokut me monedhë të përbashkët.

Macron më herët pati bërë thirrje për një buxhet, i cili mund t’i ndihmojë Eurozonës për t’u përballur me goditjet e jashtme ekonomike.