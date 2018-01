Gjokoviq humb mundësinë e fitores në Australian Open

Novak Gjokoviq, i cili ka fituar Australian Open gjashtë herë, nuk do të jetë në finalen e këtij viti.

Ylli serb është mposhtuar në raundin e katërt nga jugkoreani 21 vjeçar, Hyeon Chung.

Chung, i cili renditeti në vendin e 58-të, ka fituar në garë me Gjokoviqin në sete 7-6, 7-5, 7-6, ndërsa tani do të përballet me lojtarin më pak të njohur amerikan, Tennys Sandgren në çerekfinale.

Gjokoviq, 30 vjeçar, nuk ka qenë pjesë e turenut vitin e kaluar për shkak të një lëndimi në gju.

Ai ka thënë nuk ka vendosur më herët nëse do të luante në Australian Open, deri pak kohë pasi ka nisur ngjarja.

Dy vite më parë, Gjokoviq pati mundur Chang në turneun vjetor në Melbourn të Austrialisë.