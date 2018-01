Lojtaret verikoreane kalojnë kufirin në Jug

Lojtaret verikoreane të hokejit në akull kanë arritur në Korenë e Jugut, për të formuar ekipin e përbashkët për Lojërat Olimpike Dimërore.

Dymëbedhjet lojtaret kanë kaluar kufirin me një delegacion zyrtar dhe do të nisin stërvitjet me ekipin nga Jugu.

Dy vendet janë pajtuar javën e kaluar për të formuar ekip të përbashkët dhe për të garuar nën një flamur në Olimpiadën që do të mbahet muajin e ardhshëm në Kore të Jugut.

Marrëveshja është bërë e mundur pasi Kim Jong Un, lider i Koresë së Veriut, vendit më të izoluar komunist në botë, papritur i ka dhënë leje ekipit të tij.

Më 9 janar, dy Koretë po ashtu kanë bërë marrëveshje për të rihapur bisedimet midis ushtrive të tyre.