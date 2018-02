Zaev: Maqedonia pranon ndërrimin e emrit me përcaktim gjeografik

Qeveria e Maqedonisë është e gatshme që të pranojë emër me përcaktim gjeografik, ka bërë të ditur kryeministri Zoran Zaev, por pa dhënë detaje mbi emrin e mundshëm që do të shënonte një hap shumë të rëndësishëm në zgjidhjen e kontestit shumëvjeçar me Greqinë.

Pas takimit me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shkup, Samuel Zhbogar, Zaev tha se me rëndësi është që të vazhdojnë bisedimet me Athinën zyrtare, dhe sa më shpejt të arrihet zgjidhja përfundimtare për çështjen e emrit .

“Ne, jemi të gatshëm për përcaktim gjeografik. Këtu do të ndalem paksa sepse është çështje e ndjeshme. Duhet t’i japim shans bisedimeve për arritjen e zgjidhjes. Në të njëjtën kohë, vendosëm bashkë që çdo ide e mundshme që do na shpie deri tek zgjidhja. Gjithçka që mund të ndihmojë në zgjidhjen e problemit duhet ta shfrytëzojmë”, ka deklaruar Zaev.

Kryeministri Zaev ka njoftuar edhe për vendimin e Qeverisë për riemërimin e aeroportit “Aleksandri i Madh” në Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit, dhe të autostradës “Aleksandri i Madh” në Autostradën “Miqësia”.