Erdogan nis vizitën në Britani të Madhe

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, ka nisur vizitën e tij në Britani të madhe ku do të takohet me Mbretëreshën Elizabeta dhe kryeministren Theresa May të marten.

Para nisjes nga Stambolli, Erdogan e quajti Britaninë “partner strategjik dhe aleat” dhe tha se do të diskutojë ceshtjet bilaterale, rajonale dhe ndërkombëtare.

Një ndër këto cështje janë edhe zhvillimet me Qipron, ku Turqia dhe Britania veprojnë si garantues si dhe një plan të përbashkët në Lindjen e Mesme, në vecanti në Siri, Irak dhe Iran.

Erdogan theksoi se takimet do të fokusohen në marrëdhëniet tregtare mes Turqisë dhe Britanisë.

Ai shtoi se do te vazhdojë raportet ekonomike me Britaninë edhe pas Brexit.