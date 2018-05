Apeli e shpall të pafajshëm ish-rektorin Enver Hasani

Ish-rektori i Universitetit të Prishtinës, Enver Hasani është liruar nga akuzat për mashtrim.



Në njoftimin e Gjykatës së Apelit thuhet se “kolegji penal i Departamentit të Krimeve të Rënda i kësaj gjykate, ka gjetur se nuk është provuar se ai ka kryer ketë vepër penale të mashtrimit në kohën sa ishte rektor i Universitetit të Prishtinës”.



Për dy të akuzuarit e tjerë, Hakif Veliu dhe Albert Rakipi, Gjykata e Apelit e ka aprovuar kërkesën e prokurores dhe dy të akuzuarit do të dërgohen në vuajtje të dënimit prej një viti burgim efektiv.



Ish-rektori Hasani ishte gjetur fajtor nga Gjykata Themelore e Prishtinës dhe ishte dënuar me një vit burg me kusht. Po ashtu, gjykata kishte shpallur fajtorë edhe dy të akuzuarit e tjerë në këtë rast, Albert Rakipi dhe Hakif Veliu.



Enver Hasani, Hakif Veliu si shef i prokurimit dhe Albert Rakipi si drejtor i Institutit për Studime Ndërkombëtare, akuzoheshin për bashkëkryerje të veprës penale të mashtrimit në detyrë.



Ata dyshohej se kishin bërë keqpërdorime kur kanë lidhur kontratë për përkthimin e disa librave nga gjuha angleze në gjuhën shqipe, për nevoja të Universitetit të Prishtinës.