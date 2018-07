Agim Ademi zgjedhet në krye të FFK-së

Agim Ademi është zgjedhur kryetar i Federatës së Futbollit të Kosovës.

Ky institucion ka njoftuar se më 6 korrik, Kuvendi i jashtëzakonshëm i FFK-së, ka votuar në të mirë të Ademit për një mandat katërvjeçar.

Ademi ka fituar këtë pozitë me 58 vota për dhe asnjë kundër.

Drejtuesi i ri i FFK-së, është zotuar se do të punojë në zhvillimin e futbollit të Kosovës.

“Shpresoj shumë se së bashku do t’ia dalim dhe futbollin e Kosovës do ta çojmë atje ku e ka vendin. Do t’i përmbyll të gjitha projektet në të cilat kam qenë pjesëmarrës dhe do t’i nisim edhe shumë projekte tjera në partneritet me UEFA-n e FIFA-n”, është shprehur ai.

Emërimi i Ademit vjen pas vdekjes së Fadil Vokrrit, i cili ka qenë në krye të kësaj Federate.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka dekoruar ditë më parë ish-kryetarin Vokrri me Medaljen Presidenciale Jubilare të Dhjetëvjetorit të Pavarësisë.

Teksa ua ka dorëzuar dekoratën bashkëshortes dhe dy djemve të Vokrrit, Thaçi ka vlerësuar kontributin e të ndjerit për promovimin e sportit kosovar në botë si dhe për anëtarësimin në UEFA dhe FIFA.

Vokrri, 57-vjeçar, pas një karriere të bujshme si futbollist ishte zgjedhur në krye të FFK-së në vitin 2008.

Ai ka vdekur më 9 qershor si pasojë e një sulmi në zemër.