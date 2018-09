Konfiskohen 145 kilogramë narkotikë në Komunën e Istogut

Prokuroria Themelore e Pejës, përmes një njoftimi për media ka njoftuar se të shtunën janë konfiskuar 145 kilogramë narkotikë të llojit marihuanë në fshatin Veriq të Komunës së Istogut.



"Prokurorja e çështjes ka marrë aktvendim për ndalimin e tre personave, me dyshimin se kishin për të kryer vepër penale “blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikikotrope dhe analoge” nga neni 273 lidhur me nenin 281 dhe 31 të KPRK-së".



"Lidhur me këtë rast kundër të pandehurve do të bëhet kërkesa për caktimin e paraburgimit, do të sekuestrohen mjetet e kryerjes së veprës penale dhe do të ndërmerren të gjitha veprimet hetimore me qëllim të ndriçimit të kësaj çështje penale", thuhet në njoftimin e Prokurorisë.