Vuçiq: Serbia do t’i mbrojë serbët e Kosovës në rast se sulmohen

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq ka deklaruar se Kosova nuk e ka formuar e vetme ushtrinë, por "i kanë ndihmuar të tjerët dhe se tashmë është e ditur se kush u ndihmoi".

Në një konferencë për medie në Beograd, Vuçiq ka theksuar që pas kërcënimeve disavjeçare është formuar Ushtria e Kosovës dhe sipas tij, “gjithçka që kanë bërë shqiptarët e kanë bërë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, madje edhe në kundërshtim me Kushtetutën e tyre”.

Vuçiq tha se Serbia ka bërë gjithçka që ka mundur të bëjë për të parandaluar formimin e Ushtrisë së Kosovës, por nuk ia ka arritur qëllimit për shkak se, siç ka thënë ai, “qëllimi i shqiptarëve dhe i aleatëve të tyre ka qenë që ta shkelin Serbinë”.

Megjithatë, ai ka porositur serbët që jetojnë në Kosovë që të jenë të qetë sepse në rast të rrezikimit të tyre, Serbia do t’i mbrojë ata.

“Ndaj çdo tentimi për t’i sulmuar serbët, për t’i shpërngulur, Serbia do të ketë fuqi që t’ju mbrojë. Çdo keqpërdorim i ushtrisë së tyre dhe tentim pë të hyrë aty ku është e ndaluar, bazuar me marrëveshjen që Serbia e ka arritur me NATO-n, pa pëlqimin e banorëve lokal serbë, nuk do të ndodhë. Nuk do të ketë hyrje të formacioneve të armatosura në veri të Kosovës. Në qoftë se ju sulmojnë, Serbia do ta ketë fuqinë që t’ju mbrojë”, ka thënë Vuçiq.

Ai ka shtuar që Serbia tashmë ka dërguar kërkesën për mbajtjen e mbledhjes urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, si dhe në mënyrë të kujdesshme është duke përcjellë gjithçka që po ndodhë në Kosovë.