Trump insiston në projektin e ndërtimit të murit me Meksikën

Presidenti amerikan, Donald Trump ka thënë të martën se mbyllja e pjesshme e Qeverisë amerikane do të vazhdojë derisa të plotësohet kërkesa e tij rreth fondeve për krijimin e murit mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës.

Qeveria amerikane është mbyllur përkohësisht të shtunën dhe ende nuk ka ndonjë shenjë të përpjekjeve për ta hapur atë, për shkak të mospajtimeve në fondet e kërkuara nga presidenti Trump për murin me Meksikën.

“Nuk mund ta them se kur do të hapet sërish Qeveria”, ka thënë Trump duke foluar në një video konferencë me trupat amerikane që shërbejnë jashtë SHBA-së.

“Mirëpo mund t’iu them se nuk do të hapet derisa të kemi një mur, ndalesë, mund ta quani si të doni. Unë do ta quaj si të duan ata, mirëpo do të jetë gjëja e njëjtë. Është ndalesë që pengon njerëzit të hyjnë në këtë shtet. Nëse nuk e kemi atë (murin), atëherë Qeveria nuk do të hapet”, ka shtuar ai.

Fondet për pothuajse një të katërtën e programeve federale, duke përfshirë departamentet e Drejtësisë, Sigurisë Kombëtare dhe Bujqësisë do të skandojnë në mesnatën e së premtes.

Prandaj në rast se nuk arrihet ndonjë marrëveshje, mbyllja e Qeverisë mund të vazhdojë edhe në vitin e ardhshëm.

Trump është duke insistuar për fondet rreth murit pasi kjo çështje ka qenë ndër premtimet më të zëshme të tij në fushatën për zgjedhjet presidenciale.

Demokratët në anën tjetër kundërshtojnë ashpër një projekt të tillë.