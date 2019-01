Haradinaj: Nuk shfuqizohet taksa ndaj importeve serbe pa njohje reciproke

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka ripërsëritur se nuk do të shfuqizohet taksa 100 për qind për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnja pa nënshkrimin e një marrëveshjeje përfundimtare me Serbinë që do të rezultojë me njohjen e ndërsjellë.

Në një konferencë për media pas mbledhjes së Qeverisë, Haradinaj ka thënë se taksa mund të zgjasë deri në një marrëveshje për njohje apo edhe deri në vitin 2022, deri kur, sipas tij, Serbia, po përpiqet të zvarrisë negociatat.

“Nëse shkruhet një kontratë për një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe duhet të shkojmë aty për të vendosur firmën e jepi mundësinë që të pezullojmë për aq ditë sa zgjatë ajo mundësia për t’u nënshkruar. Nuk është qëllimi që me taksë të bllokojmë nënshkrimin e marrëveshjes për njohje. Serbia mendon të shkojë deri në vitin 2022 për aplikim në Bashkimin Evropian dhe ne do ta mbajmë taksën deri në 2022 nëse nuk ka marrëveshje për njohje taksa rrin”, ka theksuar Haradinaj.

Deklaratat e kryeministrit të Kosovës për taksën pasojnë trysninë e shtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian për pezullimin e saj. Madje këto kërkesa për pezullim të kësaj mase nga SHBA-ja dhe BE-ja, Haradinaj i ka pranuar edhe vetë në këtë konferencë para gazetarëve.