Franca tërheq ambasadorin e saj nga Roma

Qeveria italiane nuk dëshiron të ketë mosmarrëveshje me Francën ka thënë zëvendëskryeministri italian, Matteo Salvini të enjten, duke shtuar se ai do të ishte i lumtur nëse do të takohej me presidentin francez, Emmnauel Macron për të diskutuar tensionet e fundit, transmeton Reuters.

Duke u përgjigjur pas vendimit të Francës për të tërhequr ambasadorin e saj nga Italia, Salvini ka thënë përmes një deklarate se ai dëshiron të rikrijojë lidhjet me Parisin, mirëpo Franca duhet të adresojë tri çështje “thelbësore”.

Sipas tij, policia franceze duhet të ndalojë kthimin e migrantëve në Itali, si dhe të ndalojë kontrollet e gjata kufitare, që kanë bllokuar trafikun.

Ai po ashtu ka përmendur se ëstë shumë e rëndësishmë që Parisi të lirojë rreth 15 militantë të majtë italianë, që kanë pranuar refugjatë në Francë në dekadat e fundit.

Franca ka kërkuar kthimin e ambasadorit të saj nga Roma të enjten, për shkak të siç kanë thënë autoritetet franceze, sulmeve të vazhdueshme dhe të pabaza nga liderët politikë të Italisë.

Ministria e Jashtme italiane nuk ka komentuar vendimin e Francës, i cili sipas burimeve diplomatike ka qenë i pashembullt nga viti 1945.