Veseli: Shteti, gardian i lirisë dhe pavarësisë së Kosovës

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli ka uruar qytetarët për 11-vjetorin e pavarësisë së Kosovës.

Veseli tha se shteti i Kosovës do të jetë gardian i lirisë.

“Shteti ynë ka lindur për të qëndruar përgjithmonë gardian i lirisë dhe pavarësisë së Kosovës”, shkroi Veseli në rrjetin social Facebook.

Për 11-vjetorin e pavarësisë, në Kosovë sot do të mbahen një sërë aktivitetesh. Kuvendi i Kosovës pritet të mbajë një mbledhje soleme, e cila do të pasohet me parakalimin e ushtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës në sheshet e Prishtinës.