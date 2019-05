NATO-ja e shqetësuar me planet turke për blerjen e sistemin rus

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, shprehu shqetësimin për pasojat që do të kishte blerja e sistemit rus raketor nga ana e Turqisë.

Gjatë një konference për media së bashku me ministrin e Jashtëm turk, Mevlut Cavusoglu, Stoltenberg tha se megjithatë secili aleat i NATO-s merr vendime autonome sa i përket blerjes së pajisjeve ushtarake.

“Mirëpo në të njëjtën kohë unë jam i shqetësuar për potencialin e pasojave lidhur me vendimin e Turqisë, pasi Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar sanksione”, tha Stoltenberg.

Shtetet e Bashkuara kanë thënë se do të tërheqin planet për shitjen e aeroplanëve luftarak dhe do të vendosin sanksione ndaj Turqisë nëse vazhdon me procedurat e blerjes së sistemit rus.

Uashingtoni ka tërhequr vërejtjen se sistemi rus nuk përshtatet me atë të NATO-s dhe se ai paraqet rrezik për aeroplanët amerikan F35.

Nga ana tjetër, Turqia ka thënë se si aleate e NATO-s ,ajo nuk duhet të jetë subjekt i sanksioneve amerikane, dhe se ajo nuk paraqet asnjë rrezik për SHBA-të.

Raportet ndërmjet Rusisë dhe Turqisë përgjatë historisë kanë qenë të tensionuara por Moska dhe Ankaraja kanë vendosur raporte të fuqishme ekonomike që nga përfundimi i Luftës së Ftohtë.