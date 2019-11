Kroacia i mban zgjedhjet presidenciale më 22 dhjetor

Kroacia do t'i mbajë zgjedhjet presidenciale muajin e ardhshëm, njoftoi kryeministri i këtij vendi, Andrej Plenkoviq.

Zgjedhjet e 22 dhjetorit do ta nxjerrin presidenten aktuale, Kolinda Grabar-Kitaroviq, kandidate e Unionit Demokratik të Kroacisë, në garë kundër kandidatit të Social-Demokratëve dhe ish-kryeministrit, Zoran Millanoviq.

Dy kandidatë të pavarur gjithashtu kanë mbështetje në sondazhe.

Pozita presidenciale është kryesisht ceremoniale në Kroaci.

Presidenti nuk mund t'iu vë veto ligjeve, por ka rol në politikën e jashtme dhe mbrojtje.

Sipas sondazheve të fundit, Garbar-Kitaroviq është favorite për t'i fituar zgjedhjet me rreth 29 për qind të votave, ndërsa Millanoviq do të jetë i dyti me 24 për qind.

Në garë do të jenë edhe Miroslav Skoro, këngëtar, dhe ish-gjykatësi Mislav Kolakushiq.

Nëse asnjëri nuk e fiton shumicën në rrethin e parë të zgjedhjeve, rrethi i dytë do të zhvillohet më 5 janar të vitit 2020.