Në Klinikën Infektive po trajtohen 51 pacientë me COVID-19

Në Klinikën Infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës janë të shtrirë 51 persona të infektuar me COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi.

Valbon Krasniqi, infektolog në Klinikën Infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se shumica e pacientëve janë në gjendje stabile.

Sipas Krasniqit, dy pacientë me koronavirus janë në gjendje të rëndë.

“Për momentin në Klinikën Infektive kemi 51 pacientë me COVID-19, gjendja shëndetësore e 44 prej tyre është e mirë, stabile, ndërsa shtatë pacientë janë edhe me oksigjenoterapi, nga këta dy prej tyre janë në gjendje me të rënduar”, tha Krasniqi.

Sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik në Kosovë nga data 8 shkurt deri më 24 prill 2020 janë testuar gjithsej 5.890 mostra të dyshimta me koronavirusin e ri dhe prej tyre 703 raste janë konfirmuara pozitivë, 19 pacientë kanë vdekur, ndërsa 162 janë shëruar.