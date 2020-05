Vendet evropiane vazhdojnë me lehtësimin e masave të izolimit

Qeveritë evropiane më 25 maj filluan fazën e re të lehtësimit të masave kundër pandemisë, pasi numri i të infektuarve të rinj po vazhdon të bie.

Në Gjermani dhe Çeki janë hapur restoranet, pasi më herët ishte lejuar vetëm shërbimi jashtë ambienteve të mbyllura, kryesisht në terraca.

Spanja do të fillojë heqjen e masave të izolimit në Madrid dhe Barcelonë.

Sipas rregullave të reja, njerëzit do të jenë në gjendje të takohen në grupe deri në 10 persona. Parqet do të rihapen dhe disa muze do të lejojnë një numër të kufizuar vizitorësh.

Njerëzit duhet të vazhdojnë të mbajnë maska mbrojtëse në publik dhe në ndërtesa ku distancimi fizik është i pamundur.

Spanja ka mbajtur në fuqi masat më të rrepta të izolimit në botë. Në këtë vend janë shënuar më shumë se 28 mijë vdekje nga COVID-19, sëmundja që shkaktohet nga koronavirusi.