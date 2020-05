Protesta kundër mbylljes së vendeve të punës në Renault

Mijëra persona kanë protestuar kundër planeve të kompanisë së prodhimit të makinave, Renault për të pushuar nga puna 4,600 persona në Francë.

Protestuesit janë mbledhur në Maubeuge, në veri të shtetit të shtunën, një ditë pasi kompania ka njoftuar për masa të ashpra të zvogëlimit të shpenzimeve.

Renault ka thënë se gjashtë nga fabrikat e kompanisë janë duke shqyrtuar mundësitë e mbylljes, dhe njësia në Maubeuge është njëra prej tyre.

Kjo kompani ka njoftuar të premten se do të zvogëlojë numrin e të punësuarve për 15,000 në gjithë botën, me qëllim të ruajtjes së 2 miliardë eurove, pasi rëniet kanë rënë dukshëm si pasojë e pandemisë me koronavirus.

Më herët gjatë kësaj jave, kompania japoneze e makinave, Nissan, ka njoftuar për mbyllje të mijëra vendeve të punës dhe mbyllje të fabrikës në Spanjë, ndonëse njësia e saj në Mbretërinë e Bashkuar do të mbetet e hapur.