Më 1 korrik në Prishtinë pritet të hapet Pishina e Gërmisë. Menaxhmenti i Ndërmarrjes Publike “Sport Marketing” thotë sa ka bërë të gjitha përgatitjet e nëvojshme për të respektuar rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri.

Kryeshefi ekzekutiv i kësaj ndërmarrjeje Liridon Llapashtica tha për Radion Evropa e Lirë se qytetarët do të jenë të sigurtë nga infektimi gjatë vizitës në pishinë.

“Duke marrë parasysh se kemi angazhuar stafin professional, duke filluar nga sigurimi fizik që është vendosur në hyrje të pishinës, pastaj shpëtimtarët, autoambulanca me mjekun dhe teknikun, si dhe mirëmbajtësit. Vlen të theksohet se edhe uji do të jetë në nivel për nga pastërtia pasi kemi filluar javë më parë me klor. Madje vlenë të theksohet se klori është element kimik vrasës i viruseve dhe bakterieve të ndryshme”, tha Llapashtica.

Llapashtica ka treguar edhe për masat që janë ndërmarrë për të siguruar distancën fizike në pishinë.

“Pishina e Gërmise ka hapësirë prej 5 hektarësh, pra është sipërfaqe shumë e madhe, kemi vendosur që edhe qadrat të jenë në distancë 2 metra. Pra, kemi hapësirë të mjaftueshme të presim qytetarët e Prishtinës që këto ditë të nxehta t’i kalojnë duke u freskuar në pishinën e Gërmisë”, ka thënë ai.