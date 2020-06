Kosova po përballet me rritje të numrit të rasteve të të infektuarve me Covid-19. Aktualisht janë mbi 1 mijë raste aktive me koronavirus në vend. Radio Evropa e Lirë ju sjellë disa pamje të kalimit kufitar Kosovë-Shqipëri dhe Qendrës Klinike Universitare të Kosovës.