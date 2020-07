Austria ndalon fluturimet nga vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Kosovën

Austria e ka zgjeruar listën e vendeve nga të cilat nuk do të lejojë fluturime.

Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se masat janë vendosur për të zvogëluar mundësinë e përhapjes së koronavirusit, dhe do të hyjnë në fuqi më 15 korrik.

Ndalimi vlen për fluturimet nga Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia, Bullgaria, Rumania, Moldavia dhe Egjipti.

Ndalesa do të jetë në fuqi deri më 31 korrik.

Kompania ajrore austriake “Austrian Airlines” i tha Radios Evropa e Lirë se ende nuk i ka anuluar fluturimet me Ballkanin Perëndimor, por nuk përjashton mundësinë që një masë e tillë të ndodhë së shpejti.

"Ne ndoshta do të vendosim për atë nesër (e mërkurë). Aktualisht ne po përpiqemi që ta sqarojmë me autoritetet dhe të shohim nëse është e mundur të paktën të lejohen fluturimet e tranzitit. Nëse jo, atëherë me siguri do të na duhet t’i anulojmë. Deri më tani, asgjë nuk është anuluar", tha zëdhënësi i "Austrian Airlines", Peter N. Their.

Kjo kompani normalisht ka fluturime të drejtpërdrejta për në Prishtinë, Sarajevë, Beograd, Podgoricë dhe Tiranë.

Masa e re do të prekë linjat ajrore Austrian Airlines, Air Serbia, Montenegro Airlines dhe Wizz Air.