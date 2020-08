Ekranoplani sovjetik përmes fotografive të rralla

Një fotografe ruse është futur në makinën e vetme bërthamore me efekt tokësor në botë dhe ka nxjerrë disa pamje të rralla të brendisë së tij.

Kjo është anija detare sovjetike Lun-class ekranoplan, dikur sekrete, e cila mund të rrëshqasë mbi valët e detit me shpejtësi avionësh, duke shmangur radarët dhe minat kundër anijeve.

Anija ishte e pajisur me gjashtë hedhës përgjatë shtyllës kurrizore të tij, që mund të qëllonin raketa bërthamore mjaft të fuqishme për të shkatërruar një transportues avioni.

Kjo anije përdori të ashtuquajturin "efekt tokësor" - një jastëk i presionit të lartë që formohet nën krahët e avionëve jashtëzakonisht të ulët fluturues, duke rritur shpejtësinë dhe ngritjen. Ujërat e detit me valë shpesh mund të shihen duke përdorur të njëjtin fenomen.

Këtë verë, eksploratorja urbane ruse Lana Sator, 31 vjeçe, u informua në lidhje me ekranoplanin që po tërhiqej nga deti në Derbent, një qytet në Dagestan, ku do të zhvendoset në një "park patriotik" dhe do të vihet në ekran të përhershëm.

Para lëvizjes përfundimtare për në parkun ushtarak, Sator i tha REL-it se e rezervoi një fluturim të minutës së fundit, me çmim prej 150 dollarësh, nga baza e saj në Moskë për në Dagestan.