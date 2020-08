BE: Më 27 gusht vazhdon dialogu Kosovë-Serbi në nivel ekspertësh

Burimet e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar të martën për Radion Evropa e Lirë se më datën 27 gusht në Bruksel do të zhvillohet një takim i radhës në nivel ekspertësh në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga Bashkimin Evropian.

Nabila Massrali, zëdhënëse e BE-së për Çështje të Jashtme dhe Siguri, ka konfirmuar zhvillimin e këtij takimi të enjten, por pa dhënë hollësi tjera.

“Dialogu i rifilluar në nivelin më të lartë në muajn korrik vazhdon me një varg takimesh në nivel ekspertësh si pjesë e procesit në vazhdim e sipër. Ne mund të konfirmojmë se takimi i radhës do të zhvillohet me 27 gusht. Si rregull ne nuk bëjmë komente për diskutimet që janë në vazhdim e sipër”, ka thënë ajo.

Burimet diplomatike në BE kanë paralajmëruar se në fillim të shtatorit do të mund të zhvillohet edhe një round i takimit në nivelin e lartë mes kryeministrit të Kosovës, Avdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq.

Në Bruksel deri më tani është biseduar për të pagjeturit, të zhvendosurit dhe për bashkëpunimin ekonomik.

Countryman: Hoti dhe Vuçiq nuk kanë gatishmëri për marrëveshje në Shtëpinë e Bardhë

Sipas të njëjtave burime nga vjeshta pritet një rritje e dinamikës së procesit të dialogut dhe synohet që takime të liderëve të ketë dy herë në muaj, ndërsa takimet e ekspertëve të zhvillohen çdo javë. Përveç gatishmërisë së palëve, kjo gjë varet edhe nga situata e krijuar me masat për luftë kundër pandemisë me koronavirus, për shkak të së cilave ka kufizime edhe në udhëtime dhe në numrin e takimeve me prani fizike në objektet e institucioneve të BE-së.

Siç dihet tanimë, më 4 shtator liderët e Kosovës dhe Serbisë do të takohen në Uashington.

Diplomatët në Bruksel vazhdojnë të insistojnë se sa i përket normalizimit gjithëpërfshirës të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë i vetmi dialog është ai i cili zhvillohet në Bruksel dhe se për këtë BE-ja ka marrë edhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara.

“Kur është në pyetje përfshirja e palëve të treta në përpjekjet për të ndihmuar Kosovën dhe Serbinë që të pajohen për një normalizim gjithpërfshirës të raporteve të tyre, ne mirëpresim nismat që mbështesin dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Në këtë drejtim ne kemi marrë në dijeni njoftimin e ambasadorit Grenell”, kanë thënë nga BE-ja kur janë pyetur rreth takimit në Uashington.

Dialogun në Bruksel palët vazhdojnë ta interpretojnë ndryshe.

Delegacioni i Kosovës ka insistuar se këto nuk janë takime teknike por diskutime politike për draftimin e marrëveshjes gjithëpërfshirëse e cila duhet të përmbyllet me njohjen reciproke.

Në të njëjtën kohë delegacioni i Serbisë i ka quajtur si të pavërteta pohimet se po diskutohet për njohjen e Kosovës dhe ka insistuar që të zbatohen disa marrëveshja të arritura më herët në dialog, sidomos ajo për krijimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë.

Bashkimi Evropian vazhdon të jetë shumë i mbyllur sa i përket përmbajtjes së dialogut duke përsëritur në vazhdimësi vetëm se qëllimi është arritja e një marrëveshjeje për normalizimin gjithëpërfshirës të raporteve, ligjërisht obliguese, e cila do të zgjidhte të gjitha çështjet e hapura mes Kosovës dhe Serbisë.

Delegacionin e Kosovës në takimin e radhës në Bruksel pritet ta drejtojë koordinatori shtetëror për dialog, Skender Hyseni.

Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë i ndërmjetësuar nga BE-ja rifilloi me 16 korrik, pasi ishte ndërprerë në fund të vitit 2018, kur Qeveria e Kosovës vendosi taksën 100 për qind ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina.