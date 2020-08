Serbisë i dorëzohet dron për kërkim të varrezave masive

Në të ardhmen, Serbia do të kërkojë të zhdukurit e konflikteve në ish-Jugosllavi, të cilët dyshohet se janë të varrosur në varreza masive, përmes një droni, të cilën e ka financuar Britania e Madhe.

Donacioni i kësaj pajisjeje për hulumtim të terrenit i është dorëzuar Beogradit më 31 gusht, me rastin e 30 gushtit, Ditës Ndërkombëtare të të Pagjeturve.

Beogradi ka bërë të ditur se ka kërkuar nga Prishtina që të hulumtojë disa terrene, në të cilat dyshohet se ka serbë të vrarë.

“Fillimisht do të hulumtohen tri lokacione të propozuara nga Prishtina, ku pretendohet se ka shqiptarë të vrarë. Një lokacion është në afërsi të Rudnicës, tjetri është Kozarevë që gjendet në mes të Rashkës dhe Novi Pazarit kurse lokacioni i tretë është në afërsi të Sjenicës. Këto informacione i kemi marrë nga Prishtina dhe jemi pajtuar që t’i verifikojmë”, ka thënë Velko Odalloviq, kryetari i Komisionit të Qeverisë serbe për të Pagjeturit.

Odalloviq ka theksuar se Beogradi ka informacione për disa lokacione në Kosovë ku ka serbë të vrarë, duke thënë se bëhet fjalë për Kosharen, Liqenin e Livoçit dhe rajonin e Llapushnikut.

Ai ka thënë se Komisionet për të Pagjeturit, të Kosovës dhe Serbisë, do të takohen në Prishtinë më 16 shtator.

“Aty do të merremi vesh për dinamikën e punës. Ne do të bëjmë planin e aktiviteteve tona për tri lokacione të cilat i përmenda. Nëse Prishtina ka ndonjë kërkesë tjetër do të shohim se a mund t’i përgjigjemi në këtë periudhë të shkurtër para dimrit”, ka thënë mes tjerash ai.

Përfaqësuesit e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), ambasadës britanike dhe qeverisë serbe kanë thënë se në vend të gropimit të komplikuar me makineri ndërtimore, hulumtimi i lokacioneve të dyshimta do të bëhet me këtë pajisje elektronike, e cila heton ndryshimet e tokës deri në 10 metra thellësi.

Kosova vazhdon t’i ketë 1,643 persona, për fatin e të cilëve nuk dihet asgjë nga vitet 1998-‘99.