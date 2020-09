Hoti: Asociacioni, temë e mbyllur; qeveria është stabile

Kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti, përsëriti të hënën se çështja e Asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është një temë tashmë e mbyllur.

“Ajo temë nuk hapet, sepse është përmbyllur me marrëveshjen e vitit 2013 [midis Kosovës dhe Serbisë], e cila është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës, dhe pastaj është marrëveshja e parimeve e vitit 2015”, tha Hoti.

Hoti i bëri komentet në një konferencë për media në Prishtinë, në ditën kur është dashur të mbahet një raund i ri i dialogut Kosovë-Serbi, në nivel ekspertësh, por që është shtyrë, për shkak të, siç kanë thënë zyrtarët evropianë, situatës së krijuar me koronavirus.

Derisa Kosova thotë se nuk dëshiron ta hapë çështjen e Asociacionit, Serbia insiston që të bisedohet për të.

Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Mirosllav Lakçak, ka thënë se Asociacioni “duhet të adresohet në kuadër të marrëveshjes gjithëpërfshirëse”.

Krijimi i Asociacionit është paraparë me Marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013, të arritur në dialogun Kosovë-Serbi, por Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se parimet për të nuk janë në përputhje me Kushtetutën e Kosovës, edhe pse ka thënë se ato mund të harmonizohen me një akt ligjor të Qeverisë së Kosovës.

“Kemi treguar gjithë konstruktivitetin e nevojshëm për ta çuar përpara këtë proces [të dialogut], që është me rëndësi për Kosovën, për Serbinë dhe për rajonin”, tha Hoti.

Ai po ashtu tha se koalicioni akual qeverisës në Kosovë është duke funksionuar dhe se qeveria e tij është stabile.

“Nuk shoh arsye që të hymë në kombinime të tjera”, tha Hoti, pasi u pyet nga gazetarët për përfshirjen e mundshme të Partisë Demokratike të Kosovës në qeveri.

Në fundjavë, mediat në Kosovës kanë raportuar se Isa Mustafa, kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës - parti nga e cila vjen Hoti - ka folur për heqjen e "vijave të kuqe" ndaj PDK-së së udhëhequr nga Kadri Veseli.

Mustafa është raportuar të ketë thënë se, në kohën kur Kosova po ballafaqohet me akuzat e Gjykatës Speciale, bisedimet me Serbinë dhe pandeminë COVID-19, është e pakuptimtë të mos kërkohet bashkëpunim në skenën politike.

Ndaj Veselit dhe presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi - që të dy ish-udhëheqës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës - është paraqitur një aktakuzë për krime lufte në Gjykatën Speciale në Hagë, por ajo nuk është konfirmuar e as hedhur poshtë ende.

Koalicioni aktual qeverisës në Kosovë përbëhet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate dhe partitë e pakicave.