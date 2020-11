Komuna e Prishtinës do të ndihmojë financiarisht të infektuarit me koronavirus

Kuvendi Komunal i Prishtinës ka miratuar vendimin për të ndihmuar financiarisht të infektuarit me koronavirusin e ri. Kryetari i Komunës, Shpend Ahmeti përmes një postimi në rrjetin social Facebook, njoftoi se çdo banor i kryeqytetit që është konfirmuar pozitiv në koronavirus do të marrë një ndihmë prej 50 euro, ndërsa për pensionistët që dalin pozitiv në koronavirus, kjo shumë do të jetë 100 euro.

Sipas Ahmetit, komuna do të ndihmojë edhe me ilaçe të cilat po përdoren për trajtimin e të sëmuarve me COVID-19.

“Kam udhëzuar drejtorin e Shëndetësisë që të filloj procedurat e prokurimit të shpejtë për një numër barnash që mjekët po i përshkruajnë për COVID-19, e që nuk janë të ofruara nga sistemi jonë shëndetësor. Po ashtu edhe për blerjen e testeve D-Dimer që mjekët po e kërkojnë për shkak të trombeve të mundshme. Këto barna do të mbulojnë rreth 8.000 pacientë me simptome pak më të theksuara, pa paguar privatisht”, ka shkruar Ahmeti.

Që nga fillimi i pandemisë, Prishtina ka qenë qyteti që ka regjistruar numrin më të lartë të të infektuarve me koronavirus, në baza ditore.

Të mërkurën, nga 704 raste të reja me koronavirus në Kosovë, 271 janë regjistruar në Prishtinë.

Sipas raportit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, gjatë 24 orëve të fundit kanë vdekur edhe nëntë pacientë, ndërsa janë shëruar 391.

Mostra të testuara kanë qenë 1.651.