Nga shkurti, 20 mijë qytetarë do të vaksinohen kundër koronavirusit brenda ditës

Kosova planifikon që të vaksinojë 20 mijë qytetarë kundër koronavirusit të ri brenda ditës, pasi të arrijnë vaksinat e para në muajin shkurt, tha kryeministri në detyrë i Kosovës, Avdullah Hoti.

Hoti, në një konferencë për media, prezantoi strategjinë për vaksinimin e popullatës kundër sëmundjes COVID-19 dhe tha se janë tri grupe që do të kenë prioritet për vaksinim: punonjësit dhe stafi shëndetësor, personat mbi 65 vjeç dhe personat me rrezikshmëri të lartë, pra ata me sëmundje kronike.

"Ne presim sikurse në vendet e rajonit, vaksinat e para të vinë në muajin shkurt. Kemi siguruar buxhetin. Siç e dini është miratuar buxheti për vitin 2021 dhe janë ndarë 40 milionë euro vetëm për vaksinën anti-COVID kështu që ne jemi të përgatitur për këtë proces të rëndësishme", tha Hoti.

Hoti tregoi se të martën u konkretizuan negociatat me kompaninë amerikane Pfizer për sigurimin e 535 mijë dozave të vaksinës. Po ashtu, ai tha se kanë negociuar për marrjen e 600 mijë dozave të vaksinave nga Austria si dhe nga programi COVAX i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Kosova pritet të marrë 720 mijë doza, apo vaksina të mjaftueshme për 20 për qind të popullatës. Hoti megjithatë nuk specifikoi se të cilës kompani janë vaksinat që Kosova pritet t'i marrë nga Austria.

Hoti njoftoi se të gjithë qytetarët që do të vaksinohen do të futen në një databazë dhe ata do të pajisen me një kartelë të imunizimit. Ai tha se pret që strategjia e hartuar nga Komiteti për imunizim, të vijë në Qeveri të Kosovës për miratim.

Ndërkaq, ministri në detyrë i Shëndetësisë, Armend Zemaj tha që kësaj jave do të finalizohen të gjitha aspektet teknike të negociatave me kompaninë Pfizer, vaksinat e së cilës do të arrijnë në Kosovë në shkurt.

Ministri në detyrë, Zemaj tha se kanë aplikuar edhe për asistencë teknike, që nënkupton asistencë për ruajtje, shpërndarjen dhe dhënien e vaksinës në popullatën e targetuar, duke shtuar se fushatës së vaksinimit do t’i paraprijë një fushatë informuese.

"Të gjithë qytetarët që duhet vaksinuar, do të vaksinohen dhe tanimë kjo është e siguruar", tha Zemaj, duke shtuar se të gjitha vaksinat do të jenë falas.

"COVAX dhe Pfizer nuk janë të vetmet mundësi që ne kemi shqyrtuar për sigurimin e vaksinave. Kemi kontaktuar, identifikuar dhe negociuar edhe me shtete veç e veç nga Bashkimi Evropian, duke filluar nga ajo që ka bërë kryeministri (në detyrë) Hoti me Komisionin Evropian dhe me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor", shtoi Zemaj.

Drejtori i Institutit Kombëtar i Shëndetësisë Publike, Naser Ramadani tha se ky institucion është i gatshëm që të mbikëqyrë fushatën e vaksinimit, e cila do të kryhet në Qendrat e Mjekësisë Familjare në Kosovë.

“Vaksinat nuk janë të detyruara, nuk janë të obliguara, por janë të rekomanduara”, tha Ramadani.

Ramadani tha se në Ministrinë e Shëndetësisë është duke u finalizuar projekti i zinxhirit të ftohtë, që sipas tij ka për qëllim që të ketë "kapacitete maksimale të ruajtjes dhe shpërndarjes së vaksinës".

"Ne tashmë në dispozicion kemi mundësi t’i kemi, pos Pfizer, edhe Moderna, AstraZeneca, pra cilado vaksinë që ne tashmë jemi në rrugë e sipër që ta sigurojmë ne jemi të gatshëm që ta zbatojmë në terren", tha Ramadani.

Vaksina e Pfizerit, që e ka prodhuar në bashkëpunim me kompaninë gjermane, BioNTech, kërkon që të ruhet në temperaturë -70 gradë Celsius.

Ramadani tha se IKSHPK-ja shpreson që me fushatën e vaksinimit të mbulohen të gjithë ajo pjesë e shoqërisë, që është e targetuar si prioritet, në mënyrë që të krijohet imunitet ndaj sëmundjes COVID-19.

Si Hoti ashtu edhe Zemaj thanë se masat kundër koronavirusit do të vazhdojnë të jenë në fuqi dhe i bën thirrje qytetarëve që t’i respektojnë ato.