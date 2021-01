OBSH i kërkon Evropës masa më të ashpra kundër koronavirusit

Organizata Botërore e Shëndetësisë u bëri thirrje vendeve evropiane të bëjnë më shumë për të frenuar një variant të ri të koronavirusit, i cili është detektuar për herë të parë në Mbretërinë e Bashkuar.

Drejtori i OBSH-së për Evropën, Hans Kluge, tha se duhen masa më të ashpra për të "rrafshuar vijën vertikale" të rasteve në disa vende.

Ai tha se 22 vende evropiane tani kanë raste të variantit dhe këtë e cilësoi si një "situatë alarmante".

Ekspertët e shëndetit thonë se varianti është dukshëm më i transmetueshëm sesa llojet e mëparshme, por jo domosdoshmërisht më i rrezikshëm për të infektuarit.

Ata gjithashtu e kanë minimizuar mundësinë që vaksinat të mos jenë efektive ndaj variantit.

Në Evropë, vendet me numrin më të madh të të infektuarve janë: Mbretëria e Bashkuar me 2.8 milionë, Franca me 2.7 milionë dhe Italia me 2.2 milionë.

Numrin më të madh të viktimave e ka Mbretëria e Bashkuar: mbi 78,000.

"Pa kontroll të shtuar për të ngadalësuar përhapjen e variantit, do të ketë një ndikim të shtuar në objektet shëndetësore, të cilat tashmë janë nën presion", tha Kluge.

Sipas OBSH-së, mbi 230 milionë njerëz në Evropë janë duke jetuar në vende që janë nën izolim të plotë kombëtar.

Në të gjithë botën, sëmundja COVID-19, që e shkakton koronavirusi, ka prekur mbi 88 milionë njerëz.

Prej tyre, mbi 1.8 milion kanë vdekur dhe mbi 49 milionë janë shëruar.