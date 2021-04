Rihapet Aeroporti i Tiranës për fluturime esenciale

Në Shqipëri janë zhbllokuar fluturimet esenciale për ditën e enjte, ndërsa nga dita e premte do të vazhdojnë edhe ato komerciale. Fluturimet në aeroportin e vetëm ndërkombëtar të vendit “Nënë Tereza” kanë mbetur të bllokuara nga mëngjesi i së mërkurës, si pasojë e pezullimit të punës nga kontrollorët ajrorë të kompanisë private “Albcontrol”, që menaxhon kontrollin e fluturimeve.

Ministrja e Infrastrukturës, Belinda Balluku në konferencën për mediat nga aeroporti i Rinasit sqaroi se fluturimet esenciale - fluturimet humanitare, emergjente, shëndetësore, diplomatike, shtetërore dhe ushtarake do të nisin ditën e sotme (8 prill).

“Ju njoftoj që kemi arritur që me një përpjekje shumë të madhe gjatë natës së mbrëmshme të ruajmë sasinë e vaksinave, të konsiderueshme që duhet të vinte dje në Shqipëri por që është bllokuar për shkak të kësaj greve të paligjshme dhe do të vijë sot rreth orës 3 pasdite ku më pas do të fillojë shpërndarja ashtu siç ishte planifikuar”, tha Balluku. Ministrja informoi qytetarët që do të jetë e pamundur që të kemi fluturime të aviacionit civil por tha se po punohet për gjetjen e një zgjidhje e cila do të mitigohet ditën e nesërme.

“Nesër që nga orët e para të mëngjesit dhe gjatë gjithë ditës do fillojmë të kemi operime normale në aeroportin e Rinasit për të gjithë udhëtarët e fluturimeve komerciale”, shpjegoi ministrja Balluku.

Ministria e Infrastrukturës ka ngritur padi për disa prej kontrollorëve, të konsideruar prej saj si “organizatorë të një greve të paligjshme”. Prokuroria e Tiranës nisi veprimet e para, dhe në polici u shoqëruan të paktën 28 kontrollorë.

Ndërsa shumica prej tyre u lanë të lirë, për tre të tjerë është nxjerrë një urdhër ndalimi nën akuzën e “shpërdorimit të detyrës”.

Problemi i krijuar me menaxhimin e trafikut ajror ka përplasur presidentin e vendit Ilir Meta dhe kryeministrit, Edi Rama. Presidenti kërkoi auditim të kompanisë “Albcontrol” nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, ndërsa Rama i quajti “dokrra” kërkesat e tij.

Presidenti u shpreh se “po ndjek me vëmendje zhvillimet e fundit në lidhje me menaxhimin e situatës në aeroport” dhe tha se palët “duhet të respektojnë të drejtat dhe detyrimet reciproke, pa tejkaluar në mënyrë shproporcionale me reagimin e tyre, përgjegjësitë ligjore mbi këtë rast”.

Në anën tjetër kryeministri Edi Rama tha se problematika e krijuar në menaxhimin e trafikut ajror është “e nxitur” nga Meta dhe opozita.

Të mërkurën në Shqipëri u bllokuan të gjitha fluturimet në Aeroportin e Rinasit, pasi që më shumë se gjysma e kontrollorëve deklrauan “paaftësinë për të punuar në kushte të stresit” dhe hynë në grevë duke kërkuar kthimin e pagave që kishin para shkurtimeve që u bënë për shkak të pandemisë.

Punonjësve u janë ulur të ardhurat gjatë vitit 2020, sepse për shkak të pandemisë, numri i fluturimeve në aeroportin “Nëna Tereze” ka rënë për 57 për qind.