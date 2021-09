Një ekuipazh civil për herë të parë në mision hapësinor

Miliarderi amerikan, Jared Isaacman, dhe tre persona të tjerë do të nisen sot në një fluturim në hapësirë.

Misioni treditor, nëse është i suksesshëm, do të jetë misioni i parë hapësinor pa një astronaut profesionist në bord.

Katërshja do të niset nga Qendra Kennedy e Agjencisë amerikane të Hapësirës (NASA) me anijen kozmike të kompanisë SpaceX.

Fluturimi është ide e miliarderit Isaacman, i cili ka thënë se hapësira duhet të jetë e hapur për të gjithë.

Ai e ka emëruar misionin e tij Inspiration4, apo Frymëzimi4.

Isaacman, 38 vjeç, pilot me përvojë, është themelues dhe shef ekzekutiv i një kompanie për përpunimin e pagesave.

Ai e ka paguar kompaninë SpaceX për realizimin e fluturimit, por shuma e parave nuk është zbuluar.

Për fluturimin Inspiration4, çdo anëtar i ekuipazhit është zgjedhur për të përfaqësuar një nga katër vlerat: udhëheqjen, shpresën, prosperitetin dhe bujarinë.

Isaacman përfaqëson udhëheqjen dhe ai do të shërbejë si komandant i misionit.

Të tjerët në bord do të jenë: Hayley Arceneaux, e mbijetuar e kancerit, që do të përfaqësojë shpresën; Sian Proctor, profesoreshë e gjeologjisë, që do të përfaqësojë prosperitetin, dhe Chris Sembroski, veteran i Forcave Ajrore të SHBA-së, që do të përfaqësojë bujarinë.

Fluturimi pritet të nisë në orën 8 të mbrëmjes, sipas kohës lokale në Floridë.