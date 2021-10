Mjete shtesë për pensionistët dhe përfituesit e skemave sociale

Në mbledhjen e Qeverisë së Kosovës është miratuar propozimi i ministrit të Financave, Punёs dhe Transfereve, Hekuran Murati, për ndarjen e mjeteve financiare pёr mbështetjen e përfituesve nga skemat sociale dhe pensionale.



Me anё tё kёtij vendimi, përfituesit e skemave pensionale nё muajin nëntor do tё përfitojnë nga 100 euro shtesё mbi pensionin e rregullt dhe shtesёn aktuale. Ndërkaq, përfituesit e skemave sociale nё muajt nёntor dhe dhjetor do tё pёrfitojnё dyfishin e pagesës sё rregullt dhe shtesёs aktuale. mbi 36 milionë euro për përfituesit e skemave sociale dhe pensionale. Vlera për përfituesit e skemave sociale dhe pensionale arrin shumën e mbi 36 milionë eurove.



Ndarja e këtyre mjeteve është bërë në kuadër tё zbatimit tё masave të Pakos sё Ringjalljes Ekonomike.

Ministri Murati tha se me këto mjete shtesë, prej të cilave përfitojnë 330 mijё familje, do të zbuten vështirësitë ekonomike që kanë ato familje me rritjen e çmimeve që kanë ndodhur gjatë muajve të fundit.