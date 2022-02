“Agrokosova Holding” rikthehet nën administrim direkt të AKP-së

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP), të enjten, me 3 shkurt, 2022, ka marrë vendim për tërheqjen e aksioneve dhe vendosjen nën administrim të drejtpërdrejtë ndërmarrjen e re, “Agrokosova Holding” apo ish-ndërmarrjen shoqërore “NBI Suhareka”.

Ndërmarrja shoqërore “NBI Suhareka/Agrokosova Holding” është privatizuar në vitin 2007 më metodën e spin-off special, me një vlerë mbi katër milion euro.

Procedura e spin-off-it special nënkupton që blerësi nuk ka të drejtë të ndryshojë veprimtarinë e ndërmarrjes, duhet të punësojë një numër të caktuar të punëtorëve dhe të realizojë investime të reja.

Në procesin e privatizimit, sipas Marrëveshjes së Zotimeve, blerësi ishte zotuar se gjatë periudhës dyvjeçare do investonte 8.6 milionë euro.

Blerësi dhe ndërmarrja e re “Agrokosova Holding”, ka bërë shkelje të kontratës, thuhet në një komunikatë për media të AKP-së, sepse zotimin për punësim e kanë përmbushur vetëm 24.67 për qind, përgjatë periudhës së zotimeve 2007-2017.

Punësimet e verifikuara nga auditorët e jashtëm, thuhet në komunikatë, kanë qenë 759 punëtorë për dhjetë vite, nga numri prej 3,075 punëtorëve të zotuar për punësime sipas kontratës.

Shkelje të kontratës ka pasur edhe tek zotimet për investime. Investimet janë përmbushur vetëm 85.79 për qind.

Si rezultat i mos përmbushjes së Marrëveshjes së Zotimeve, kjo ndërmarrje nga dita enjte, 3 shkurt, është kthyer nën administrim të AKP-së.

Kompania “Agrokosova Holding”është marrë më prodhimin e verërave.

AKP-ja, i ka bërë thirrje të gjithë punëtorëve aktual, të të gjitha profileve, të cilët kanë marrëdhënie pune në ndërmarrjen e re “Agrokosova Holding” të vazhdojnë punën dhe të mos largohen nga vendet e punës.

Po ashtu, ka ftuar edhe bujqit të cilët kanë marrëdhënie kontraktuale me “Agrokosoven” të vazhdojnë punën. AKP, thuhet në komunikatë, do vazhdojë aktivitetin e ndërmarrjes me punëtorët aktual të cilët do të lidhin marrëdhënie pune me Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

Procesi i privatizimit në Kosovë ka nisur në vitin 2003 dhe vazhdimisht është kritikuar për mungesë transparence, korrupsion, e në disa raste është cilësuar edhe si proces i “shkatërrimit” të ndërmarrjeve shoqërore.

Ky proces ka filluar nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKM).

Në vitin 2008 është pasuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP).