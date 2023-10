"Kush mund të mbijetojë afër mbetjeve të rrezikshme”: Telashet e banorëve në afërsi të Shkupit

Drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Sreten Stojkovski, thotë për Radion Evropa e Lirë (REL) se institucioni që drejton është duke mbledhur prova nëse kompania Recycle Eko Start është përgjegjëse për depozitimin e qindra tonë mbetjeve të rrezikshme të plumbit nga përpunimi i baterive. Sipas tij, nëse vërtetohet origjina e mbetjeve, Inspektorati mund të bëjë kallëzim penal kundër kompanisë. “Përgjegjësia mund të jetë penale, në varësi të madhësisë së subjektit. Nëse ndotja është në shkallë të gjerë me mbetje të rrezikshme, mund të hapet procedura penale. Gjobat për kompaninë mund të jenë maksimumi 98 mijë euro, varësisht nga madhësia e kompanisë, për veprim në kundërshtim me rregullat e menaxhimit të mbeturinave”, thotë Stojkovski.



Kryetari i Komunës së Gjorçe Petrovit, Aleksandar Stojkovski, tha për Radion Evropa e Lirë se inspektorët e komunës ishin ata që e informuan Inspektoratin Shtetëror se mbeturinat janë deponuar në vend.



Ai shton se inspektorët komunalë do të kenë takime me inspektorët shtetërorë për të ndriçuar rastin, ndërsa si më problematike theksoi faktin se si dhe ku do të depozitohen këto mbeturina.



“Problemi është se ku do të pastrohen këto mbeturina, sepse ne në Maqedoni nuk kemi deponi për këtë lloj mbeturinash. Ne nuk kemi një deponi me leje të integruar A dhe supozoj se një deponi e tillë duhet të gjendet diku në vendet fqinje. U informova se edhe në qytetin Veleshtë miliona tonë mbeturina të tilla qëndrojnë jashtë, supozoj për të njëjtën arsye, se s’kanë ku i çojnë dhe këtu komplikohet e gjithë puna”, tha Stojkovski.



Ai shtoi se nëse ka hetime për rrezikim të shëndetit të përgjithshëm të njerëzve, ndoshta në këtë rast duhet të përfshihen Ministria e Punëve të Brendshme dhe Prokuroria Publike.